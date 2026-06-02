marios oikonomou
Foci

Belehalt súlyos sérüléseibe a motorbalesetet szenvedett válogatott védő

Marios Oikonomou (UC Sampdoria) during the italian soccer Serie A match US Lecce vs UC Sampdoria on April 16, 2023 at the Via Del Mare stadium in Lecce, Italy (Photo by Emmanuele Mastrodonato/LiveMedia/NurPhoto)
Emmanuele Mastrodonato / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Marios Oikonomou (1992-2026)
2026. 06. 02. 07:44
Súlyos motorbalesete után kilenc nappal belehalt sérüléseibe Marios Oikonomou, hatszoros görög válogatott labdarúgó. A többek között a Bolognában és az FC Köbenhavnban is szerepelt középső védő 33 éves volt.

Oikonomou május 23-án szülővárosában, Ioanninában szenvedett súlyos balesetet, amikor motorkerékpárjával közlekedve ütközött egy megfordulni próbáló autóval.

Súlyos fejsérülésekkel a helyi Egyetemi Kórház intenzív osztályára került, de kilenc nappal később, június elsején szervezete feladta a küzdelmet.

A 33 éves középső védő 2024 nyarán vonult vissza az aktív futballtól, utolsó csapata a Panaitolikosz volt. De korábban gazdag pályafutást mondhatott magáénak, szerepelt többek között az olasz Bologna, a Cagliari, a SPAL, a Bari és a Sampdoria színeiben, két évet töltött a dán FCK együttesében (amellyel 2022-ben bajnoki címet szerzett), otthon pedig két szezont játszott az AEK Athénban is.

A válogatottban 2016 és 2018 között hat alkalommal szerepelt.

