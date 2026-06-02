Belehalt súlyos sérüléseibe a motorbalesetet szenvedett válogatott védő

Oikonomou május 23-án szülővárosában, Ioanninában szenvedett súlyos balesetet, amikor motorkerékpárjával közlekedve ütközött egy megfordulni próbáló autóval.

Súlyos fejsérülésekkel a helyi Egyetemi Kórház intenzív osztályára került, de kilenc nappal később, június elsején szervezete feladta a küzdelmet.

A 33 éves középső védő 2024 nyarán vonult vissza az aktív futballtól, utolsó csapata a Panaitolikosz volt. De korábban gazdag pályafutást mondhatott magáénak, szerepelt többek között az olasz Bologna, a Cagliari, a SPAL, a Bari és a Sampdoria színeiben, két évet töltött a dán FCK együttesében (amellyel 2022-ben bajnoki címet szerzett), otthon pedig két szezont játszott az AEK Athénban is.

A válogatottban 2016 és 2018 között hat alkalommal szerepelt.