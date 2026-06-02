Magyar Péter kedden Friedrich Merz német kancellárral találkozik

Mohos Márton / 24.hu
2026. 06. 02. 07:08
Magyar Péter harmadik és negyedik külföldi útjára kedden és szerdán kerül sor, melyek keretében a német kancellárral és a francia elnökkel is találkozik majd.

Magyar Péter kedden Friedrich Merz német kancellárral, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnökkel folytat kétoldalú tárgyalásokat – közölte a miniszterelnök Facebookon. Csütörtökön pedig az ír kormányfőt fogadja majd.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter első külföldi útja Lengyelországba vezetett: Krakkóba, Varsóba és Gdanskba is ellátogatott a magyar miniszterelnök. A Donald Tuskkal tartott közös varsói sajtótájékoztatón a magyar–lengyel kapcsolatok méltatása mellett arról is beszélt: szeretné, ha kibővítenék a visegrádi négyek együttműködését, akár például Ausztriával, Horvátországgal vagy Szlovéniával.

„Köszönöm, hogy neked magyar zászló színű a szíved, nekem meg lengyel zászló színű a szívem. Ha hiszel a saját nemzetedben, akkor győzedelmességre fogsz jutni” – mondta ugyanezen a találkozón Tusk Magyarnak.

Ezt követően Magyar Péter és csapata Bécsbe érkezett, ahol a nagy port kavaró azbesztszennyezésről is beszélt a Christian Stocker kancellárral tartott megbeszélésen.

