Ókovács Szilveszter Ajsa Lunának: Szeretettel várom az Operaházban a szeptemberi nyitóelőadásra, a Himnusszal indítunk

Cigivel a kezében, a színpadon ülve énekelte a Himnuszt Ajsa Luna augusztus 20-ai koncertjén.

A hírre a kormánysajtó, illetve számos kormányközeli médiaszereplő is reagált: a Mandiner vonatkozó cikke címében az „ennél nincs lejjebb” szerkezetet használta, az atv.hu pedig a „hamisan, cigivel a szájában kornyikálta a himnuszt” felütést használta. A közösségi médiában sokan arra is rámutattak, hogy úgy tűnt, Ajsa Luna (a vele készült videóinterjúnk itt látható) egy ponton még a nemzeti imádság szövegét is elfelejtette.

Az ügyre Ókovács Szilveszter is reagált a közösségi oldalán, mintegy nyílt levélben a fiatal előadónak címezve: „Ez a kis szakmai levél jobb híján szól csak Önnek, valójában az Ön produkcióját reflexesen védelmezők is címzettjei, akik ezek szerint a valóságot és a pedagógia értelmét is tagadnák.”

Ókovács tanárként kitért a produkcióra, szerinte az éneklés „bizonytalan, pontatlan, az előadásmód értelmetlenné teszi a vers és a dallam megidézését”.

Ha nem tudja pontosan a Himnuszt, akkor alaposan meg kell nézni, mielőtt mégis belefog az eléneklésébe. (Egyáltalán: mindent meg kell tanulni, ha az ember énekelni szeretné, és próbálni is kell, nem minden visel el ilyesmi improvizációt.) Fontos a magasság meghatározása – ha egy nagy terccel lejjebb, Asz-dúrban indítják, kényelmes, remélem, ez ma mond még valamit. Kérem, ne állítsa, hogy nem volt cigi a szájában. Az bizony cigi, nem CGI. Önnek és a szervezőnek is tudni kellene, hogy Magyarországon – és a világ számos országában – legalább húsz éve törvény tiltja a cigarettahasználatot előadásokban. És nemcsak a tűzveszély miatt, ami szabadtéren nem akkora probléma. Más miatt, amit mindenki ért, de ezek szerint nem mindenki tud.

Úgy folytatja: „Azt húszéves kora számlájára írom, hogy most tanulja meg: a közönségéhez nem úgy kerül közel, ha leül a színpad elejére Himnuszt énekelni, hanem ha kevésszámú, de nemzetünket összeabroncsozó pillanataink erejét megtartja, azt használja. (Megjegyzem, még más nemzetek himnuszánál sem ülünk le, nemhogy a sajátunké alatt.)”