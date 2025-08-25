„Nem méltó a rendezvényhez” – lemondták a Himnuszt dohányozva éneklő Ajsa Luna dunakeszi fellépését

A szervezők visszavonták Ajsa Luna fellépését a Dunakeszi Feszt 2025 programjából, mert indoklásuk szerint „sem művészi színvonalban, sem hozzáállásban nem méltó Dunakeszi legnagyobb rendezvényéhez” . A dunakeszi önkormányzat azt is közölte, hogy keresnek helyette más fellépőt, hogy „a fesztivál teljes élményt nyújtson a közönségnek”.

Az énekesnő az augusztus 20-ai koncertjén a színpadon ülve, cigarettával a kezében énekelte el a Himnuszt, amit később úgy indokolt, hogy a hazaszeretet vezérelte. A performansztól kiborult a kormánymédia, a mi hazánkos Novák Előd pedig fel is jelentette érte.