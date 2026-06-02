Ájultra harapdált egy kiszökött kutya egy postást a III. kerületben

admin Rugli Tamás
2026. 06. 02. 07:20
Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelet / Facebook


Megtámadott egy épp szolgálatot teljesítő postást egy kutya hétfőn a III. kerületi Testvérhegyen. Az Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelet által megosztott információk szerint az állat többször megharapta a postást a kezén és a lábán is, aminek következtében a férfi a helyszínen összeseett.

Az elsődleges információk szerint az állat egy ingatlan kerítése mögül jutott ki, feltehetően egy nyitva hagyott kapun keresztül. Hogy nem lett nagyobb tragédia az esetből, köszönhető annak is, hogy az állat gazdái hamarosan észlelték, hogy a kutya kiszökött, ezt követően azonnal elzárták az állatot, és értesítették a mentőszolgálatot. A közelben tartózkodó lakosok szintén a sérült segítségére siettek, és bejelentést tettek a 112-es segélyhívó számon.

A kiérkező rendőrök aztán a mentőszolgálat kiérkezéséig segítséget nyújtottak a sérültnek, és biztosították a helyszínt. Az ügyben a további intézkedéseket a rendőrség végzi – tudatta a Közterület-Felügyelet.

