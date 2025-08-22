Osváth Zsolt Ajsa Luna Himnusz-előadásáról: „Erre nincs mentség, b*ssza meg!”

Cigivel a kezében, a színpadon ülve énekelte a Himnuszt Ajsa Luna augusztus 20-ai koncertjén – írtuk meg csütörtök este.

A hírre a kormánysajtó, illetve számos kormányközeli médiaszereplő is reagált: a Mandiner vonatkozó cikke címében az „ennél nincs lejjebb” szerkezetet használta, az atv.hu pedig a „hamisan, cigivel a szájában kornyikálta a himnuszt” felütést használta. A közösségi médiában sokan arra is rámutattak, hogy úgy tűnt, Ajsa Luna (a vele készült videóinterjúnk itt látható) egy ponton még a nemzeti imádság szövegét is elfelejtette.

A cigarettázást, az unott arckifejezést, valamint a szöveg elfelejtését az énekesnő rövidesen cáfolta, Instagram-storyjában pedig így írt:

Pusztán annyi történt, hogy a nemzeti ünnep alkalmából kissé átszellemülve a saját stílusomban a saját dalom zenei alapjára ráénekeltem egy Himnusz átdolgozást. Aki ismer és követ, az tudja, mennyire szentimentális téma nálam a hazaszeretet, mondanom sem kell, hogy semmiféle rossz szándék nem vezérelt, sőt, a célom az volt, hogy felköszöntsem Magyarországot úgy, ahogyan ez a saját performanszomon belül autentikus.

A Road Movie Live nevű programsorozat – ez az, aminek Margaret Island-, valamint ByeAlex és a Slepp-koncertjét az utolsó pillanatban mondták le – részeként elhangzó előadásról most Osváth Zsolt is kifejtette a véleményét: az influenszer reakcióját a Blikk vette észre.

A szintén csak huszonnégy óráig látható Instagram-storyban megjelent szöveg így szól: