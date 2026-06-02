Ukrajna: legalább 9 ember meghalt légitámadásokban

Kedd hajnalban nagyszabású légitámadást hajtott végre Oroszország Kijev, Dnyipro és Harkiv ukrán városok ellen, melyek nyomán legalább kilencen életüket vesztették, több mint hatvanan pedig megsebesültek – adta hírül a Reuters.

Kijevben több ezren hagyták el az otthonaikat

A délkeleti fekvésű Dnyipro városát érő orosz rakéta- és dróntámadásban öt ember meghalt, huszonöten pedig megsérültek – közölte a régió kormányzója, Olekszandr Hanzsa a Telegramon, ahol lerombolt lakóépületekről, kiégett járművekről és megrongálódott játszóterekről készült képeket is megosztott.

Kijevben legalább négy ember vesztette életét, és ötvenegyen megsérültek, köztük gyermekek is

– közölte Vitalij Klicsko polgármester.

Feltehetően rakétatalálat érhette azt a 24 emeletes kijevi lakóépületet, mely a támadást követően részben összeomlott, és valószínűleg emberek rekedtek a romok alatt – tette hozzá. Egy kilencemeletes társasház is kigyulladt a rakétatörmelék becsapódása miatt.

Az ukrán fővárosban kedd hajnalban több ezer lakos keresett menedéket a metróállomásokon. Sokan személyes holmikat és matracokat is magukkal vittek, miközben a város felett hallani lehetett az orosz támadásokat elhárító légvédelmi rendszerek működését.

Ez lehet a Moszkva által beígért válaszcsapás?

Kedd hajnalban az ország nagy részén légiriadó lépett érvénybe, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nagyszabású orosz támadás veszélyére figyelmeztetett.

„A hírszerzési figyelmeztetések az orosz csapásokkal kapcsolatban továbbra is érvényben vannak. Lehetséges egy tömeges támadás. Felkészültek rá” – fogalmazott Zelenszkij hétfő esti videóüzenetében.

Oroszország a múlt héten közölte: „rendszeres csapásokat” kíván mérni a kijevi katonai célpontokra és a döntéshozatali központokra. Emiatt arra kérte a külföldieket, köztük a nagykövetségek dolgozóit is, hogy hagyják el a várost.

A csapásokra Moszkva szerint azért van szükség, mert dróntámadás érte a Luhanszk orosz megszállás alatt álló régiójában lévő egyik kollégiumot, melyben 21 ember meghalt. Az esetet követően Vlagyimir Putyin orosz elnök megfelelő válaszlépéseket követelt. Ukrajna tagadta a támadást.

Ukrajna közben Oroszország déli részén és a Krím-félszigeten lévő orosz célpontokat támadta: egy Krasznodar területén található olajfinomító kigyulladt, míg egy szevasztopoli haditengerészeti támaszpontot érő dróntámadást sikerült az orosz légvédelemnek elhárítania.