Tóth Gabi is reagált Ajsa Luna Himnusz-előadására

Az elmúlt napokban végigsöpört a neten egy videófelvétel, melyen az látható és hallható, hogy Ajsa Luna cigarettával a kezében, a színpadon ülve énekelt el egy részletet a Himnuszból augusztus 20-ai koncertjén. Az esetre a kormánypárti sajtó is hamar ráugrott, és sorra érkeznek a reakciók közéleti szereplőktől is. Az énekesnő produkciójával kapcsolatban többek mellett

nemrég pedig Tóth Gabi is hozzászólt a témához, aki Ókovács vonatkozó posztját osztotta tovább a Facebook-oldalán.

Azért is jár a taps, miszerint »ez az igény a mai rendezvényeken«

– fűzte hozzá a bejegyzéshez a Megasztár mestere.