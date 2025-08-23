Tóth Gabi is reagált Ajsa Luna Himnusz-előadására

Az elmúlt napokban végigsöpört a neten egy videófelvétel, melyen az látható és hallható, hogy Ajsa Luna cigarettával a kezében, a színpadon ülve énekelt el egy részletet a Himnuszból augusztus 20-ai koncertjén. Az esetre a kormánypárti sajtó is hamar ráugrott, és sorra érkeznek a reakciók közéleti szereplőktől is. Az énekesnő produkciójával kapcsolatban többek mellett
- Osváth Zsolt,
- Ókovács Szilveszter
- és Nagy Feró is kifejtette véleményét,
nemrég pedig Tóth Gabi is hozzászólt a témához, aki Ókovács vonatkozó posztját osztotta tovább a Facebook-oldalán.
Azért is jár a taps, miszerint »ez az igény a mai rendezvényeken«
– fűzte hozzá a bejegyzéshez a Megasztár mestere.