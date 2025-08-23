tóth gabiajsa lunahimnuszaugusztus 20
Tóth Gabi is reagált Ajsa Luna Himnusz-előadására

2025. 08. 23. 10:40
Az elmúlt napokban végigsöpört a neten egy videófelvétel, melyen az látható és hallható, hogy Ajsa Luna cigarettával a kezében, a színpadon ülve énekelt el egy részletet a Himnuszból augusztus 20-ai koncertjén. Az esetre a kormánypárti sajtó is hamar ráugrott, és sorra érkeznek a reakciók közéleti szereplőktől is. Az énekesnő produkciójával kapcsolatban többek mellett

nemrég pedig Tóth Gabi is hozzászólt a témához, aki Ókovács vonatkozó posztját osztotta tovább a Facebook-oldalán.

Azért is jár a taps, miszerint »ez az igény a mai rendezvényeken«

– fűzte hozzá a bejegyzéshez a Megasztár mestere.

Cigivel a kezében, a színpadon ülve énekelte a Himnuszt Ajsa Luna augusztus 20-ai koncertjén
Az esettel kapcsolatban – amire a kormánypárti sajtó is hamar ráugrott – nemrég meg is szólalt az énekesnő.

