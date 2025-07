Kanye Westet nem engedik be Ausztráliába a Heil Hitler című száma miatt

Visszavonták Kanye West ausztrál vízumát – osztotta meg egy interjúban Tony Burke ausztrál belügyminiszter.

Ha valaki azt állítja, hogy az antiszemitizmusnak van értelme, azt nem engedem idejönni. West hosszú ideje jár Ausztráliába, és sok sértő megjegyzése volt. Miután kiadta a Heil Hitler című dalát a munkatársaimmal ismét elővettük az ügyét… és már nincs érvényes vízuma

– árulta el a miniszter.

Mindez nem jelenti azt, hogy a rappert végleg kitiltották volna az országból, a vízumkérelmeket az ausztrál törvényeknek megfelelően minden alkalommal újraértékelik. West felesége, Bianca Censori ausztrál, ezért is fordul meg gyakran a rapper az országban.

West évek óta tesz nyíltan antiszemita megjegyzéseket, korábban emiatt az Adidas is szerződést bontott vele. Idén májusban azonban még ennél is tovább ment: megjelentette Heil Hitler című dalát, amelyben egy Adolf Hitlertől származó hangfelvétel is elhangzik. A dal sokaknál kiverte a biztosítékot, a YoutTube, az Apple Music és a Spotify is eltávolította a platformjairól. A rapper pozsonyi koncertje ellen különféle szervezetek hasonló megfontolásból aláírásgyűjtéssel tiltakoznak.