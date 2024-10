Nem bontaná le a tulajdonosa a Körszállót, a kerület az eredeti állapot visszaállításáért küzd

Szerdán az UrbFace posztja nyomán szinte a teljes magyar sajtó beszámolt arról, hogy tulajdonosa lebontaná a korábban fővárosi védelmet kapott budapesti Körszállót, Szrogh György életművének 1962-ben építeni kezdett, öt évnyi munkát követően átadott darabját.

A hír szerint a májusban érkező új tulajdonos – a Garancsi István által a Market Asset Management Zrt.-n át kézben tartott Blue Urban Elegant Kft. – a koronavírus-járvány alatt kvázi munkásszállóvá alakított szálloda lepényépületét a helyén tartaná, a struktúra lényegét adó henger azonban teljes egészében eltűnne, hogy aztán szinte azonos arccal újra megszülessen.

Erre a rövid írás szerint részben statikai okokból, részben pedig azért lenne szükség, hogy áthelyezhessék a térelosztó falakat, mivel szállodai szobák helyett a jövőben negyvenhét lakás kapna helyet az épületben. Ezek változó (42–250 négyzetméteresek) méretűek lennének, így többek közt négy kétszintes otthonnak (165 m²), egy 230, valamint egy 250 négyzetméteres, négy hálószobás lakásnak, sőt a legfelső emeleten két, 158 négyzetméteres egységnek is helyet szorítanának.

Az UrbFace hozzátette: a lepényépületben négy szinten fedett parkolók, több mint 2000 négyzetméternyi kereskedelmi terület, illetve egy három medencét is magában foglaló wellness-részleget alakítanának ki, amit tetőkerttel és tetőterasszal fednének.

A poszthoz néhány, a Középülettervező Zrt. (KÖZTI) által október 1-jén befejezett tervlap is kapcsolódott, amikről néhány további részlet is leolvasható: ezek egyike szerint az átalakítások után nem tizennégy, hanem tizenhárom általános lakószinttel (plusz egy penthouse-szint illetve a tetőteraszt is rejtő legfelső emelet) találhatnák magukat szembe a járókelők, ehhez pedig három szint elbontására, majd kettő visszaépítésére mindenképpen szükség lehet.

A rajzok egyikéről mindezeken túl kiderül, hogy a parkolók az utcától távolabb eső négy földalatti szintre kerülnének, míg a fitneszrészleg a torony alatt kapna helyet. Az UrbFace posztjában a tervezett lakások számában kisebbet téved, egy másik megosztott tervlapon ugyanis nem negyvenhét, hanem negyvennégy otthon látszik.

A témában felmerült kérdéseinkkel szerdán a II. kerületi önkormányzatot, valamint a Market Asset Managementet is megkerestük.

A Market Asset Management csütörtökön megérkező reakciója megerősítette a gyanúnkat, miszerint a kiszivárgott tervek mindössze koncepciórajzok, az épület jövőbeli átalakításairól fejlesztői döntés egyelőre még nem született.

Az egy korábbi siófoki álomra hasonlító épület állapota valóban indokolna valamilyen mértékű bontást, illetve átalakítást, ezek mértéke egyelőre azonban nem ismert, hiszen a tervezési munkák továbbra is folynak – tették hozzá, majd elmondták: a műszaki rajzok megosztásához sem az építészek, sem a MAM nem járult hozzá, ezzel kapcsolatban pedig az azokat nyilvánosságra hozó oldallal is felvették a kapcsolatot.

A levélből kiderült: az 1949-ben alapított állami Középülettervező Vállalat a privatizáció során született jogutódjának számító KÖZTI Zrt. az épp huszonöt éve elhunyt Szrogh életművének gondozója, így az átalakításhoz voltaképp saját maguktól kell szerzői jogi engedélyt kérni. Ez nyilvánvalóan eggyel csökkenti a munkákkal kapcsolatos lehetséges akadályok sorát, így a Market számára célszerű választás volt a cég megbízása.

Őrsi Gergellyel, a II. kerület polgármesterével csütörtök délelőtt készítettünk telefonos interjút, ami további részletekkel árnyalta a képet.

A politikus szerint az épület túlélésének záloga a védettség, és nem hisz abban, hogy a jövőben egy kiemelő kormányrendelet, vagy bármiféle, a kormány általi közbeavatkozás a teljes bontást hozná magával. Őrsi hozzátette: tudtak róla, hogy az új tulajdonos az átépítésben, illetve részleges bontásban gondolkodik, ezzel pedig nincs is semmiféle problémájuk, bár néhány feltételt szabtak a beruházónak.

Ezek a következők:

a mostani állapot nem az eredeti, így az ablakok, a fedés, a homlokzati szín, valamint a tető is változott, szerintük ezek visszaállítása az egyetlen járható út,

az elmúlt években való használati mód tarthatatlan, ennek megszüntetése létfontosságú, épp úgy, ahogyan a parkolóban felállított bódék, illetve ételt árusító egységek eltüntetése,

kérik a felszíni parkoló teljes megszüntetését, annak a föld alá való áthelyezését (ez a rajzok egyikén egyértelműen látszik), majd az aszfaltozott terület közparkkal való helyettesítését.

A polgármester a MAM reakcióját megerősítve hozzátette: a kiszivárgott rajzokon nem a végleges állapot látszik, hiszen a bontások mennyiségének eldöntéséhez szükséges statikai vizsgálatok csak decemberben vagy januárban érhetnek véget, a Market pedig még a szükséges telepítési tanulmánytervet sem juttatta el a önkormányzathoz.

Őrsi Gergely lapunknak arról is beszélt, hogy a Körszállóként emlegetett egykori hotel állapota nem jó, védelemre érdemes eredeti belsőépítészeti elemei pedig az elmúlt évtizedek nagy átépítései során eltűntek, de nem tartja kizártnak, hogy csak a felső néhány szint bontására van szükség. Ez az építtető számára nem várt változást is hozhat, hiszen az ingatlan beépítése jelenleg túllépi az adott területre megszabott beépítési korlátokat, így ha például a felső három szintet lefaragják, annak csak egy részét építhetik majd vissza.

Ezt az információt az UrbFace által bemutatott rajzok egyike is megerősíti, azokon ugyanis – ahogyan fentebb is említettük – eggyel kevesebb emelet látszik.