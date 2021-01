A ma bejelentett új SZFE-tanárok egyike már tagadja is, hogy új osztályt vezetne

Csütörtökön közölte a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése az új osztályfőnököket, akik közül a látványtervező művész mesterképzés egyik osztályfőnökeként Pálfi Szabolcsot nevezték meg. Pálfi azonban a régi, az átalakítást ellenző SZFE-polgárok Facebook-oldalán most közleményben cáfolja, hogy igent mondott volna az új vezetésnek:

Tekintettel arra, hogy minderről az SZFE új vezetése engem kizárólag e közlemény útján értesített, kénytelen vagyok én is közlemény útján helyreigazítást kérni.

Mint ez SZFE oktatója, egyszer valóban egyeztettem Sára Balázzsal, az újonnan kinevezett intézetvezetővel, de csak és kizárólag a jelenlegi osztályaim II. félévi órarendjéről és jövőjéről. Új osztály indítása nem került szóba, és mint azt korábban is jeleztem – 2020. december 22-én megjelent -, új osztály vezetését nem is vállalom. Sajnálatosan az SZFE részéről egy újabb hamis állítás került a közvélemény elé, amit vissza kell utasítanom.