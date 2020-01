Harvey Weinstein súlyos büntetésre számíthat

Január 6-án indult a hollywoodi filmmogul tárgyalása, és pár hónapon belül ítélet is születhet. Olyan régen tört ki a botrány, hogy nem egyszerű követni, mikor mivel vádolják Weinsteint. Egyáltalán van esély arra, hogy megússza?

Már több mint két éve, hogy a #MeToo megsemmisítette Harvey Weinstein karrierjét. A New York Times és a New Yorker egyszerre hozott le egy-egy leleplező cikket a filmmogul igazi arcáról: nyilvánosságra került, amiről valószínűleg mindenki tudott Hollywoodban. Weinstein olyan filmek producere volt, mint a Ponyvaregény, a Szerelmes Shakespeare vagy A király beszéde, mindenki jól ismerte, majd több nő is szexuális erőszakkal és zaklatással vádolta meg. Később úgy nyolcvan nő lépett előre, hogy nekik is volt néhány kellemetlen élményük a producerrel. Január második hetében, hétfőn kezdődött a bíróságra járókerettel közlekedő Harvey Weinstein büntetőpere, de fontos aláhúzni, hogy ebben mindössze két, meg nem nevezett nő vádja alapján kell felelnie, akár börtönnel (az egyik vádló személyazonossága kiderült). Az a több tucat nő, aki szintén nyilvánosan nekiment Weinsteinnek, polgári peres úton követelt kártérítést, ami egy másik mederben zajlik. Olyan régen kezdődött az ügy, akkora figyelmet kapott, és annyi mindent és mindenkit rántott magával, hogy érdemes összefoglalni, mit is várhatunk a tárgyalástól, és milyen kilátásai vannak Weinsteinnek. A kezdetekről pedig itt érdemes olvasni.

Nem olyan könnyű követni a történéseket, de ezek a legfontosabb információk:

2017 októberében kirobban a Weinstein-botrány.

Azóta több mint nyolcvan nő jelezte, hogy valamilyen formában zaklatta a producer, köztük sok A-listás színésznő, például Gwyneth Paltrow és Angelina Jolie .

és . Harvey Weinstein ellen jelenleg büntetőper, polgári per és nyomozás is zajlik. New Yorkban akár börtönre is ítélhetik, többekkel sikerült peren kívül megegyezni, a polgári perek nagy részét elintézte jó sok millió dollárral, de nem mindet: Ashley Judd például továbbra is küzd az igazáért.

például továbbra is küzd az igazáért. Mindeközben Los Angelesben két nő feljelentése alapján nemi erőszakkal vádolják, de ebben csak később várhatunk fejleményeket.

A most kezdődött New York-i büntetőperben már az is nagyon nehéz, hogy független esküdtszéket találjanak a feladatra.

Mit tárgyalnak most?

A producert öt vádpontban találhatják bűnösnek, a tárgyalás márciusig húzódhat el, és éppen az esküdtszéket válogatják össze. Weinstein 2018-ban sétált be a rendőrségre New Yorkban, és gyakorlatilag feladta magát, ezután vádolták meg nemi erőszakkal és szexuális visszaéléssel. Az egyik legsúlyosabb vádpont az úgynevezett „predatory sexual assault” (lefordítva kb. szexuális ragadozó magatartás), amiért tíz évtől akár életfogytiglanig terjedő börtönbüntetés is kiszabható. Egymillió dolláros óvadék ellenében szabadlábon védekezhet, az eredeti hat vádpontból pedig egyet visszavontak, miután egy szemtanú máshogy mesélte el a szexuális zaklatásos incidenst, mint az áldozat.

Bár Harvey Weinstein 2017 őszén egyből bocsánatot kért a róla szóló cikkek megjelenése után – és azzal védekezett, hogy ő a hetvenes években szocializálódott –, a bíróságon nem vallotta magát bűnösnek.

Itt most konkrétan azzal vádolják, hogy a hotelszobájában megerőszakolt egy nőt 2013-ban, és 2006-ban orális szexet kényszerített ki egy másik áldozattól. Volt egy harmadik személy is, aki kész volt a bíróság előtt bizonyítani, mi történt vele: az HBO Maffiózók című sorozatában megismert Annabella Sciorra állítása szerint a producer 1993-ban erőszakolta meg őt, a nő New York-i lakásán. Az erőszak túl rég történt ahhoz, hogy a többi üggyel együtt bizonyítsák, ám az ügyészség reméli, hogy Sciorra vallomását felhasználhatják. Weinstein szerette volna, ha nem New Yorkban áll bíróság elé az óriási médiafigyelemre való tekintettel, de ezt elutasították. A bíró viszont már az áprilisi meghallgatásról kizárta a riportereket, hogy ne kerüljenek ki a bizonyítékok, és az se, hogy ki tanúskodhat. A felhajtás így sem marad el, hiszen a CNN már arra készül, hogy az ítélethirdetésnél a százhúsz férőhelyes teremhez éjjel kezdenek majd sorba állni a világ minden tájáról érkező újságírók.

A két áldozat közül az egyik már 2017-ben nyilatkozott, de akkor ugye még nem lehetett tudni, hogy bíróság elé kerül-e az ügy. Mimi Haleyi 2004-ben, az Aviátor premierjén ismerkedett meg a filmes istennel, majd együtt dolgoztak egy tévés műsoron. Haleyi hangsúlyozta, nem kellett sok idő ahhoz, hogy Weinstein ráerőltesse magát, és annak ellenére, hogy tiltakozott, orálisan szexelt vele. Az áldozatokon túl három olyan érintett is fog tanúskodni, akik valódi bizonyíték híján csak mesélni tudnak Weinstein módszereiről, hogy segítsék az ügyészséget.

Tavaly a védelem jó pár emailre hivatkozva próbálta ejtetni a vádakat, a levelek egy kedves fickónak festették le Weinsteint, és olyanoktól érkeztek, akiket elvileg megerőszakolt.

Helló, csak érdeklődöm, hogy van valami híred arról, hogy Harvey-nak lesz-e ideje rám, mielőtt elmegy? Puszi, Miriam.

– írta például Haleyi annak idején, de a bíróság végül figyelmen kívül hagyta ezeket.

Harvey Weinstein büntetését attól függően szabják majd ki, hogy mely vádpontokban találják bűnösnek (itt pontosan leírták, hogy miért mennyit kaphat), nemi erőszakért például legalább négy-öt évre börtönbe kellene mennie. A rá nézve legjobb, de elég valószínűtlen esetben felmenthetik, megúszhatja próbaidővel is, vagy hosszú évekre rács mögé kerülhet.

Salma Hayek is tanúskodhat, de nem lehet akárki az esküdtszék tagja

A médiafigyelem árthat is az eljárásnak, hiszen Amerikában esküdtszék előtt dönt a bíróság, és nem olyan egyszerű tizenkét pártatlan ítészt találni a pozícióra. Többek között a New York Times is megírta, hogy a százhúsz potenciális esküdt harmadáról már kiderült, hogy nem felelnek meg a pártatlansági kritériumoknak.

Tulajdonképpen nehéz olyan jelentkezőre bukkanni, aki szerint Weinstein nem bűnös.

A bíró, James M. Burke azért elmondta, hogy nem kizáró ok, ha valaki hallott a sztoriról, de egy hosszú kérdőívet kell kitöltenie, amiben arra is rákérdeznek, hogy ismer-e a kiválasztott olyat, akit szexuálisan zaklattak, vagy erőszakot követtek el ellene. A

bíróság nyilvánosságra hozta a lehetséges beidézett tanúk listáját, amiből kiderült, hogy Charlize Theron és Salma Hayek is tanúskodhatnak Weinstein ellen, de nem minden esetben egyértelmű, hogy mennyire van köze valakinek az ügyhöz. Theron például elmondta, hogy Weinstein olyan pletykákat terjesztett, hogy lefeküdtek, azonban nem vádolta meg semmi egyébbel. Hayek viszont már élesebben fogalmazott: 2018-ban egy hosszabb cikkben nevezte szörnyetegnek a producert, és súlyos zaklatással vádolta.

Nemet mondtam, hogy zuhanyozni jöjjön velem. Nemet mondtam, hogy megnézze, ahogyan zuhanyozom. Nemet mondtam, hogy megmasszírozzon. Nemet mondtam, hogy az egyik meztelen barátja megmasszírozzon. Nemet mondtam az orális szexre. Nemet mondtam arra, hogy levetkőzzem egy másik nő társaságában

– írta Hayek.

Rajtuk kívül szinte biztos, hogy tanúskodik a már említett Annabella Sciorra is, akit több mint huszonöt éve erőszakolhatott meg Weinstein.

Mi várhat még Weinsteinre?

A hétfőn indult büntetőperes tárgyaláson kívül többen polgári peres úton támadták Weinsteint. A polgári perek jó részét összesen negyvenhét millió dollár (~14 milliárd forint) ellenében megszüntették, miután sikerült megegyezni a Weinsteint vádló nőkkel: a producer súlyos kártérítést fizet nekik, ebbőlközel húszmillió dollár (~5,9 milliárd forint) egy áldozatokat segítő alapítványnak megy.

Ez az egyezség azonban nem terjed ki például Ashley Judd polgári peres keresetére, amiben a színésznő szexuális zaklatással vádolja a producert. Állítása szerint azért vesztett el egy szerepet A Gyűrűk Urában, mert visszautasította Weinsteint. Azt sem értékelte, hogy a filmmogul majdnem pucéran tartott fontos meetingeket. A több szálon futó per sorsa egyelőre még nem dőlt el, hiszen a bíró visszadobta a kereset egy részét, arra hivatkozva hogy a munkahelyi zaklatásos eset nem a kaliforniai törvénykezés hatásköre.

A polgári perek mellett pedig azt se felejtsük el, hogy Harvey Weinstein nemcsak New Yorkban állhat büntetőperben bíróság elé. Az ott zajló, fent részletesen kifejtett ügy mellett Los Angelesben is szexuális erőszakkal vádolják, két meg nem nevezett áldozat 2013-as történetére támaszkodva. Egy olasz modell-színésznő állítja, hogy a nagy hatalmú filmmogul megragadta a hajánál fogva, a fürdőbe rántotta, és megerőszakolta.

Úgy csinált, mintha semmi sem történt volna. Alig ismertem ezt az embert. Ez volt a legmegalázóbb dolog, ami valaha történt velem, még mindig felfordul a gyomrom. Tárgyként kezelt, semmibe vett, a hatalmát gyakorolta rajtam

– mondta az inkognitóban maradt áldozat az LA Timesnak 2017 októberében.

Mindeközben a producer még mindig ragaszkodik az igazához, és úgy érzi, az érdemei feledésbe merültek:

Több olyan filmet készítettem, amit nők rendeztek és nőkről szóltak, mint bárki. És harminc évvel ezelőttről beszélek, nem a jelenről, amikor ez a divat. Én csináltam elsőnek, úttörő voltam. De mindezt szétszedik azok után, ami történt, elfelejtik a munkámat

– nyilatkozta még december közepén.

A botrány kirobbanása után pár hónappal készítettünk egy részletes idővonalat, azt sem árt átpörgetni, ha elfelejtettük, hogyan lett Hollywood egyik legbefolyásosabb üzletemberéből szexuális ragadozó.

Kiemelt kép: Stephanie Keith /AFP