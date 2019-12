Az Igazából szerelmet nem vehetik el tőlünk karácsonykor

Segítünk, mit nézhet a tévében az ünnepek alatt.

Minden évben azon izgulhatunk, hogy lesz-e Kevin vagy sem a tévében karácsonykor. Tök mindegy, hányszor láttuk, és hogy megutáltuk-e az elmúlt közel harminc évben a filmet, jó tudni, hogy ha valamiért mégis meg akarjuk nézni, miként hagyják otthon Macaulay Culkin karakterét, megtehetjük. De nem csak a Reszkessetek, betörők!-kel vagyunk így. Hiányoznának az ünnepi klasszikusok, szomorúbb lenne A Gyűrűk Ura vagy az Igazából szerelem nélkül a karácsony. Most, hogy a tévén túl streamelhetjük is a tartalmakat, egy szavunk se lehet amiatt, hogy megmaradnak a műsoron az alapfilmek Kevintől a Télapuig. Akkora a kínálat, hogy kicsit segítünk eligazodni, mikor mit nézhetünk a tévében vagy online.

December 24., Igazából szerelem

Idén nincs Holiday Jude Law-val és Cameron Diazzal, sőt a Harry Pottert is csak az HBO2 adja, így marad a már több mint tizenöt éves csúcstartó, az Igazából szerelem szentestén (TV2, 22.30), ha karácsonyi filmekről van szó. Valahogy a rendezőnek, Richard Curtisnek sikerült egy olyan kedves, mikrotörténetekből álló produkciót összehoznia, ami kiállja az idő próbáját, és mindenki tud egy-egy szálhoz kapcsolódni. Curtis egy friss interjú alapján maximum annyit változtatna a filmen, hogy a pucér alakokra több ruhát adna.

Az Igazából szerelem az a fajta vígjáték, ami sokaknak még akkor is örömöt okoz, ha ezerszer látták Hugh Grant táncát miniszterelnökként, és Andrew Lincoln tábláit sem felejthetjük el, mikor szerelmet vallott Kiera Knightley karakterének. Azóta kiderült, hogy Hugh Grant utálta a mai napig emlékezetes mozdulatait, viszont nemrég Luciana Berger mellett kampányolt Londonban, megelevenítve a legendás ajtónyitogatós jelenetét, mikor szerelme lakását keresi. Mindez azt mutatja, hogy az Igazából szerelemnek még mindig van keresni valója a karácsonyi kínálatban.

Ami még lesz:

Hamupipőke, RTL Klub, 21.10

Szerelmünk lapjai, RTL Klub, 23.20

Reszkessetek, betörők!, TV2, 20.35

Igazából szerelem, TV2, 22.30

Zootropolis – Állati nagy balhé, Viasat3, 21.00

Tintaszív, Viasat3, 23.15

Télapu, Duna TV, 20.15

Jégvarázs, Cool, 20.55

Szemfényvesztők, RTL2, 20.45

Személyiségtolvaj, Super Tv2, 21.00

Marvel Kapitány, HBO, 20.00

A Gyűrűk Ura – A Gyűrű Szövetsége, Film+, 20.30

Angyalok városa, Filmcafe, 23.05

Az 50 első randi, AXN, 21.00

Hatodik érzék, AMC, 21.00

December 25., A Viszkis

Ha karácsony első napján nyomkodjuk a távirányítót, mindenből találunk majd egy kicsit, jobbára az állandóság jegyében: egy kis romantika Keanu Reevesszel és Sandra Bullockkal (Ház a tónál), egy kis Disney (A dzsungel könyve), egy kis fantasy (A Gyűrűk Ura) és egy kis dráma (Erin Brockovich – Zűrös természet). Talán A Viszkis lóg ki egy kicsit a sorból (Super TV2, 23.40), hiszen egy magyar közönségfilmről van szó, ami végre komolyan vehető akciót tudott kivitelezni, ráadásul több százezren nézték meg.

A Viszkis erősségét maguk a bankrablások és az akciójelenetek adják, amelyek jól kidomborítják Antal Nimród profizmusát. Olyan autós üldözéseket láthatunk, ami magyar filmen tényleg újdonságnak számít. Közben sem feltétlenül unatkozunk: az ügyes, klipszerű montázsok és Yonderboi zenéi kényelmesen belakhatóvá teszik a sablonos történetet, de nem fogunk egy év múlva idézgetni belőle. A Viszkis tipikusan az a film, ami ugyan nem mond semmi érdekeset a témájáról, de ezt nagyon lendületesen teszi.

– zártuk a két évvel ezelőtti kritikánkat.

Ami még lesz:

Szörny Rt., RTL Klub, 19.00

Gorilla bácsi, RTL Klub, 20.55

Ház a tónál, 22.55

Reszkessetek, betörők! 2.: Elveszve New Yorkban, TV2, 20.45

A dzsungel könyve, Viasat3. 21.00

Télapu 2. – Veszélyben a karácsony, Duna TV, 20.30

Aranyhaj és a nagy gubanc, Cool, 20.55

Szemfényvesztők 2, RTL2, 20.20

A szürke ötven árnyalata, SuperTV2, 21.00

A Viszkis, Super TV2, 23.40

Bosszúállók: Végjáték, HBO, 20.00

Tomb Raider, Cinemax, 20.00

A Gyűrűk Ura – A két torony, Film+, 20.30

Erin Brockovich – Zűrös természet, Filmcafe, 22.55

A boldogító talán, AXN, 21.00

December 26., Az arany iránytű

Ha már nem jut nekünk idén a Harry Potterből, akkor muszáj egy másik varázslós világot találnunk magunknak. Ezen kívül azért is emeljük ki a Philip Pullman regénye alapján készült filmet, Az arany iránytűt, mert nem is olyan régen a BBC az HBO-val karöltve csinált egy sorozatot az alapul szolgáló regénytrilógiából, és ha valaki rákap a hangulatra, akkor egyből megnézheti a filmet december 26-án ( Cool, 18.45) Daniel Craig és Nicole Kidman főszereplésével. Vagy fordítva.

Ha a lelkünk egy állat lenne, tetszene, amit látunk? Az HBO mesevilága elrepít minket egészen a húszas évekbe, hogy furcsábbnál furcsább események kavarják meg a szálakat. Az Úr sötét anyagai szép, látványos és nagy falat.

Az úr sötét anyagai párhuzamos univerzumokat köt össze, és az egyikben egy árva kislány áll a középpontban, aki Oxfordban nevelkedett. A szürke hétköznapokat azonban felkavarja, hogy sorra tűnnek el a fiatal gyerekek, állítólag egy kísérlethez gyűjtik őket össze a fagyos északon. A történet érdekessége, hogy itt mindenkinek van egy lélekállata, aki együtt mozog és lélegzik a gazdájával. A szereplők függnek a szőrös társuktól, ahogy az állatok sem tudnak túl messzire menni az emberektől.

Ami még lesz:

Rossz anyák karácsonya, RTL Klub, 21.05

Reszkessetek, betörők! 3., TV2, 20.40

Négy karácsony, Viasat3, 21.00

Télapu 3. – A szánbitorló, Duna TV, 20:15

Az arany iránytű, Cool, 18.45

Demóna, Cool, 20.55

Last Vegas, RTL2, 20.50

Kellékfeleség, SuperTV2, 21.00

Sicario – A bérgyilkos, SuperTV2, 23.25

A kedvenc, HBO, 21.40

A királynő kegyenceként a perverzió munkaköri leírás A legjobb film Oscar-díjára jelölt A kedvencben kegyetlen nők próbálják kicsinálni egymást anélkül, hogy bekoszolnák a fodros szoknyájukat.

A Gyűrűk Ura – A király visszatér, FIlm+, 20.30

Narnia krónikái: Caspian herceg, AMC, 21.00

Házassági történet (Marriage Story), Netflix

A Netflix annyira beindult, hogy az év utolsó hónapjaiban több fontos filmet is adott nekünk. Novemberben ott volt Az ír (The Irishman), amire a rendező Martin Scorsese sokáig nem tudott pénzt szerezni. A Netflix sietett a segítségére, majd nem sokkal a maffiasztori után – és valamivel A két pápa előtt – mutatta be Scarlett Johansson és Adam Driver főszereplésével a Házassági történetet. A drámát az a Noah Baumbach rendezte, aki annak idején Adam Sandler esetében emlékeztetett bennünket, hogy nem csak az ökörködés megy a színésznek.

A Házassági történet egy válás borzalmait és hullámvölgyeit mutatja be, és nem véletlenül kapott hat Golden Globe-jelölést. Scarlet Johansson most nem a szokásos jónőt alakítja, hanem végre láthatjuk, milyen remek színész, akárcsak Adam Driver.

A Házassági történet fájdalmas, felkavaró és kemény sztori, és bár nem happy enddel, de némi reménysugárral zárul. Hogy igenis lehet méltóságteljesen, egymásra figyelve és józanul befejezni valamit, ha nem is egymásért vagy magunkért, de legalább a gyerekért, aki sokszor a legnagyobb elszenvedője egy-egy válásnak.

– írtuk a kritikánkban.

Egy herceg karácsonyra: A királyi bébi |

A Netflixnél külön kategóriát jelentenek a karácsonyi filmek, az Egy herceg karácsonyra (The Christmas Prince) is ebbe esik, és tényleg komolyan veszi az ünnepeket. Az a fajta romantikus vígjáték, ami annyira rossz, hogy már muszáj végignézni. Valami ott tart bennünket a kanapén, akkor is, ha minden porcikánk tiltakozik ellene.

Lehet annyira rossz egy karácsonyi vígjáték, hogy még nézni is ciki A Netlix óriási öngólt lőtt, mivel még ők sem értik, hogy tudták ennyien újranézni az egyik karácsonyi filmjüket, de megpróbáljuk kitalálni.

Amikor a film első részét bemutatták, még a Netflix is rákérdezett, hogy mégis ki bántotta azt az ötvenhárom előfizetőt, akik tizennyolc napon keresztül minden nap megnézték a filmet. Nos, ennek a sikernek kijött a folytatása, és a címből már sejthetjük, hogy a királyi szerelemből gyerek lett. Igazából már a Netflix leírása is tökéletes:

Karácsony van Aldoviában, és mindenki a királyi bébi érkezésére vár! Amber és Richard egy távoli királyság fejedelmét látják vendégül, hogy megújítsanak egy régóta fennálló fegyverszünetet. De a békeszerződés eltűnésével veszélybe kerül a béke, és egy ősi átok fenyegeti a családot.

Kiemelt kép: AFP