Ha A nagy Gatsby és Kulka sem viszi be a színházba a magyarokat, akkor nem tudni, mi vinné be

Mintha az Átrium mottóját – „Amíg lehet” – magáévá tette volna az összes budapesti színház: csupa bivalyerős premierrel készül az induló színházi évad. Mivel csaknem lehetetlen az összes honi színházra kiterjedő ajánlót készíteni, így álljon itt egy válogatás a legizgalmasabbnak tűnő premierekről a teljesség igényének önkéntes feladásával.

Különlegességek, kicsik és függetlenek

A hazai színházi évad, bár szeptembertől sok helyen akár már nyár közepéig is eltart, de a sűrűje mégis inkább csak októberben indul el, ám a szeptember sem csak azoknak adhat élményt, akik szemfülesen még nyáron bevásároltak a szeptemberi előadásokra. Ugyanis mindjárt két kihagyhatatlan színházi rendezvénnyel jön a hónap: a Pozsonyi Piknik és a Színházak Éjszakája is szeptemberben lesz. A Pozsonyi Piknik évről évre igazi kulturális akkutöltés a nyár élményhajhászásának lassú lecsengésével, idén szeptember 7-én lesz a buli, a szokásos környéken, a tizenharmadik kerület szívében, az Újpest rakparton, valamint a Pozsonyi úton a Jászai Mari tér és a Szent István park között. A több helyszínen zajló fesztiválon prózai, zenés és gyerekszínházi események, kórusművek, komoly- és könnyűzenei koncertek is lesznek, magyarán minden, ami a kultúra esernyője alá befér, igazi urbánus családi kultúrprogram, amivel ráhangolódhatunk az évad indulására. A Színházak Éjszakáját pár héttel később, szeptember 21-én éjjel tartják, és rajongóknak szintén kihagyhatatlan, hiszen részt vesz kis túlzással a teljes fővárosi színházi szcéna, az Átriumtól a Vígszínházig, és mindegyik valami különlegességgel készül – legalábbis megszavazzuk nekik a bizalmat, mert a program szeptember 2-án válik nyilvánossá.

Ha tovább haladunk az évadban a kisebb és/vagy független társulatok között, arcunkon szomorkás, értelten mosoly fut át: lám, mennyi remek dolog készül, miközben tudjuk, hogy a TAO-ügy és a támogatások rendezetlensége okán sok kis játékos az életben maradásért küzd. Akárhogy is, a munka folyamatos. A Spirit Színház például mindjárt két ősbemutatóval indítja az évadot. Szeptember 20-án Ayad Akhar Pulitzer-díjas művét, a Kitaszítottat mutatják be, ami igazi forró témával, az iszlámmal, az iszlamofóbiával, és általában a vallás identitásképző erejével foglalkozik, mindezt indulatok forró fürdőjében. A Spirit második, szintén ősbemutatója is marad a Pulitzer közelében, A londoni lakosztályt ugyanis a Pulitzerrel kitüntetett Neil Simon jegyzi. Az október 10-én bemutatandó darab ráadásul igazi ínyencség: négy egyfelvonásos mű, melyet az kapcsol össze, hogy mind a négynek az eseményei ugyanabban a hotelben játszódnak. Október 20-án még egy figyelemre méltó premierrel jön a Spirit: a Gina és Fidel Gina Lollobrigida és Fidel Castro találkozóját meséli el – már csak a téma miatt is látni kell.

Az Orlai Produkciós Iroda is erősen kezdi az évadot: négy premierjük lesz a következő hat hétben. Ezek közül kettő már így látatlanban is a szívünk csücske: a Becéző szavak, mely Larry McMurtry regénye és az azt filmre adaptáló James L. Brooks forgatókönyve alapján készül, és szeptember 12-én mutatják be olyan színészekkel, mint Gyabronka József vagy Hernádi Judit, valamint a szeptember 19-én színpadra kerülő Megyek utánad Grecsó Krisztián óriási sikerű regényéből, melyet Mészáros Béla, Kurta Niké és Baki Dániel ad elő. A zsugorodó független színházi szcéna egyik legizgalmasabb szereplője, a Stúdió K Színház is megérdemli a figyelmet. Egyelőre egy új premierről, A város emlékezete című többnyelvű, multikulturális, Rijeka kikötővárosának történelmi tablójáról tudunk, de a társulat meglévő darabjai között is van egy sor különlegesség. Ezek közül a leginkább a Peer Gynt rejtelmes élményét ajánljuk: a darabot úgy játsszák, hogy a nézők fizikailag is együtt mennek a történettel, ki a színházból, le egy pincerendszerbe, és így tovább. Kevésbé kalandos nézők pedig a Gyakori kérdések című előadásra üljenek be, főleg, ha ők is elrévedeztek már azon, hogy vajon mi hívta életre a Gyakori kérdések weboldal egy-egy zsibbasztóan furcsa kérdését.

Független és kis színházak esetén érdemes az egyes társulatok és kiemelkedő játszóhelyek – a Szkéné Színházban például nehéz mellényúlni – mellett színészre, alkotóra külön is figyelni. Így például az idei színházi évadot kétségtelenül különlegessé fogja tenni, hogy ez lesz az az évad, amikor Kulka János hosszú betegsége után visszatalálhat a színpadi színészethez, színházrajongók tömegeinek nagy megkönnyebbülésére. Így aztán az ő feltűnéseit külön is ajánljuk, a Dollár Papa Gyermekei társulatának Árvácska előadása például a kötelező kategóriába esik, de a Trojka Színházi Társulás is több darabra szerződtette le a színészt. Kulka János látható lesz két klasszikus címben, a Varázsfuvolában és a Cseresznyéskertben, illetve egy Silence Book című groteszk, sötét humorú fizikai színházi eszközökkel elővezetett családtörténetben is.

És ha már fizikai színház: ha eddig nem tette, ebben az évadban tegye meg magáért a kedves olvasó, hogy elmegy legalább egy mozgásszínházi előadásra, ha másért nem, legalább azért, mert idén két magyar társulat is sorra halmozta a sikereket ezen a fronton. A Tünet Együttesről és a Recirquelről van szó természetesen, előbbi a Sóvirág című fantasztikus darabjuk nyomán készült filmmel, A létezés eufóriájával gyűjt be díjat díj után, amellett, hogy sorra készíti izgalmasabbnál izgalmasabb előadásait, utóbbi pedig az újcirkusz világában aratja a babérokat a legnagyobbak között, tőlük a megrendítően gyönyörű My Landet és az érzéki Párizs éjjelt ajánljuk.

Kő, színház

Az élet a nagy kőszínházakban sem állt meg, de mennyire nem! Az Örkény mindjárt egy Shakespeare-átirattal nyitja az évadot Kertész utcai Shaxpeare-mosó címen, amelyet szeptember 28-án mutatnak be Bodó Viktor rendezésében a nagyszínpadon, a Stúdióba az Édes Anna érkezik októberben, decemberben pedig Sartre A legyek című műve áll színpadra. Szívem csücske, az évről évre egyre erősebb Radnóti is garantálja, hogy idén se legyen könnyű bejutni előadásaikra: az évadot egy Molière-újraértelmezéssel kezdik október 18-án. Luk Perceval, Feridun Zaimoğlu és Günter Senkel színdarabja, a Molière – The Passion négy művet, A mizantrópot, a Don Juant, a Tartuffe-öt és A fösvényt fűzi össze és gondolja újra. De az sem hangzik kevésbé izgalmasan, hogy Alföldi Róbert Franz Xaver Kroetz A vágy című darabját rendezi meg Kováts Adél, Schneider Zoltán, Lovas Rozi és Vilmányi Benett szereplésével, de Shaw A szerelmesek házai című darabját is látni kell majd, bár azt csak jövő februárban mutatják be.

A Centrál Színházban a filmes Ujj Mészáros Károly rendez egy november elején bemutatandó darabot, aminek érdekessége, hogy a színház egyelőre csak a mézesmadzagot huzigálja a nézők előtt: a darabról semmit nem árulnak el, hogy mi a mű címe és kik szerepelnek benne, azt meglepetésnek szánják. December 21-én viszont nagyon is egyértelmű, hogy mit mutatnak be: a legendás Legénylakás című film színpadi zenés változatát mások mellett Tompos Kátyával és Stohl Andrással. Emellett az idei évadban is érdemes megpróbálni bejutni az olyan szupernépszerű repertoárdarabokra, mint a My Fair Lady vagy a Ma este megbukunk. Azt, hogy a Katona József Színházban már megint minden egyes darabot látni kell, azért sem fejtjük itt ki, mert egyrészt ez már nem újdonság, másrészt pedig a Katona évadjáról külön cikkben már megemlékeztünk.

A Vígszínház nem bízza a véletlenre az idei évadát sem, A nagy Gatsby sikerét például már most nyugodtan elkönyvelhetjük, már persze miután megpróbáltunk jegyet váltani rá, bár ez, mivel a bemutatót szeptember 7-én tartják, nem lesz könnyű. A fergeteges látványvilág garantált, de ennél is figyelemre méltóbb, hogy a darabban ismét együtt dolgozik a Vígszínház egyre erősebb ifjú alkotópárosa, Vecsei H. Miklós és ifj. Vidnyánszky Attila, előbbi a szövegkönyvet és a dalszövegeket írta, utóbbi szintén a dalszövegeken dolgozott amellett, hogy az előadás rendezője is ő. Zenei vonalon egy másik irányból is érkezik klasszikus a Vígbe: október 26-án bemutatják a Mágnás Miska operettklasszikusát, éspedig Eszenyi Enikő rendezésében. Aki pedig maradna a prózai klasszikusoknál, azoknak az Anna Kareninát mindenképpen érdemes beütemezni október 25-i premieren vagy később, de a színház Shakespeare-sorozatának következő darabját, a II. Richárdot is hasonlóképpen, főleg, mert felvonultatja a társulat fiatal férfiszínészeinek színe-javát a már emlegetett ifj. Vidnyánszky-Vecsei duótól Orosz Ákosig.

Végül, de nagyon nem utolsó sorban nem maradhat ki cikkünkből a színházi támogatási rendszer átalakításának egyik legfájdalmasabb áldozata, az Átrium sem, amely annak ellenére hősiesen küzd a talpon maradásért, hogy ezt komolyan megnehezíti a pénzhiány. Az Átrium, mely olyan népszerű és kimagasló előadásoknak ad otthont, mint Az Őrült Nők Ketrece vagy a díjakkal kidekorált A félelem megeszi a lelket, ha csökkentett programmal és kényszerűen megemelt jegyárakkal is, de teljes erőbedobással kezdi az évadot – éppenséggel az említett Őrült Nőkkel. Szeptembertől pedig visszatér a 12 dühös ember valamint az Igenis, Miniszterelnök úr! is. A Jurányiban – ami a Szkéné mellett szintén egy olyan játszóhely, ahol nehéz mellényúlni – újra műsorra kerül a döbbenetes Szociopoly és a Cigány magyar című „csapatépítő tréning magyar állampolgároknak” is. Az Átrium kínálatából továbbra is több előadást felirattal nézhetnek az angol nyelvű nézők, tehát a színház tényleg megtesz mindent, hogy eljuttathassa a kultúrát a közönséghez, mottójukhoz híven: „amíg lehet”. Éljünk a lehetőségekkel, mert a mottó, bizony, a nézőkre is vonatkozik.

Kiemelt kép: Orlai Produkciós Iroda / Pénzes Kristóf