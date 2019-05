John Cleese: London már nem is angol város

John Cleese még 2011-ben mondta először, hogy London nem angol város többé, most ezt az állítását ismételte meg, ezzel komoly felzúdulást váltva ki, többen rasszistának és képmutatónak nevezték. A rasszizmus vádja érthető, nyilvánvalóan a város multikulti jellegére utalt a megállapításával, ám a képmutatás vádja szorul némi magyarázatra: a Monty Python tagja tavaly bejelentette, a Karib-szigetekre költözik, mert csalódott Nagy-Britanniában.

A téma a Brexit körüli vitában került elő újra, Cleese a Twitteren azt írta:

Some years ago I opined that London was not really an English city any more

Since then, virtually all my friends from abroad have confirmed my observation

So there must be some truth in it…

I note also that London was the UK city that voted most strongly to remain in the EU

— John Cleese (@JohnCleese) May 29, 2019