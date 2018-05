Kiderült, mikor kerül mozikba a Ragyogás folytatása

Azaz az Álom doktor filmadaptációja, amely Stephen King azonos című regényéből készül.

Még január végén jelentette be a nagy hírt a Warner Bros. Pictures, hogy (az AZ elsöprő sikerén felbuzdulva) filmre viszik a Stephen King egyik leghíresebb művévé vált Ragyogás (The Shining) folytatását: az Álom doktor (Doctor Sleep) című regényt, amelyet 2013-ban jelentetett meg a világhírű író.

Horrorfilm készül a Ragyogás folytatásából És már az is megvan, hogy ki rendezi a Stephen King-féle Álom doktor adaptációját.

A produkció azóta is előkészítés alatt áll, ugyanakkor a The Hollywood Reporter értesülései szerint mostanra kitűzték a bemutatóját, melynek értelmében az Álom doktor kereken 40 évvel a Stanley Kubrick-féle Ragyogás után: 2020. január 24-én fog debütálni az amerikai mozikban.

Ezzel együtt az még nem dőlt el, hogy az Álom doktor adaptációja hivatalosan is az 1980-as Ragyogás folytatása lesz-e, vagy attól független produkcióként készül. A kérdés megválaszolását illetően kényelmes helyzetben van a mai Warner Bros., miután anno Kubrick filmjét is ők gyártották és forgalmazták, illetve jelenleg is náluk vannak a Ragyogás filmes jogai is.

Az Álom doktor forgatókönyvét King regénye alapján az Egy csodálatos elme szkriptjéért Oscar-díjjal kitüntetett Akiva Goldsman és az adaptáció rendezésére is szerződtetett Mike Flanagan írja. Az utóbbi az elmúlt években már olyan horrorokat készített, mint az Oculus (2013), a Hush (2016), a Mielőtt felébredek (2016) és az Ouija: A gonosz eredete (2016), illetve tavaly ő vezényelte le a Netflix számára a szintén Stephen King által írt Bilincsben (Gerald’s Game) adaptációját is.