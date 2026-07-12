Újra teljes a káosz a Hormuzi-szorosban

A Hormuzi-szoros katonai erővel való biztosítását ígérte az iráni fenyegetésekkel szemben az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) vasárnap, elismerve, hogy a forgalom lelassult a kereskedelmi csomópontban. Mindeközben Irán szerint a szoroson nem lehetséges az áthaladás.

A Hormuzi-szoros nyitva áll minden olyan hajó előtt, amely törvényesen akar átkelni a nemzetközi hajózási útvonalon – áll az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közleményében. A közlemény szerint Irán nem tartja ellenőrzése alatt a szorost.

Szombaton a késő esti órákban a Középső Parancsnokság irányítása alá tartozó amerikai erők 140 iráni célpont ellen hajtottak végre légicsapásokat, válaszul egy kereskedelmi hajó elleni iráni támadásra.

Közben Irán arról tájékoztatott: állandó díjfizetési rendszert vezetne be a Hormuzi-szorosban, és arra figyelmeztette a hajókat, hogy iráni engedély nélkül ne közlekedjenek a szorosban. A perzsa állam szombaton azt is közölte, lezárta a vízi útvonalat, miután figyelmeztető lövést adott le egy engedély nélkül közlekedő hajóra.

Az újfent kialakult feszült helyzetben egy indiai állampolgár eltűnt az Omán partjainál megtámadott GFS Galaxy konténerszállító hajóról. Omán szerint a személyzet 23 tagját sikerült kimenteni. Katar felszólította valamennyi hajót – beleértve a kedvtelési célú vízi járműveket, halászhajókat és jet-skiket is –, hogy függesszék fel tevékenységüket a térségben.

„Az egyoldalú megállapodások korszaka véget ért. Megmondtuk nektek: tartsátok be a szavatokat, vagy megfizetitek az árát. A valóság kopogtat az ajtón” – üzente az amerikaiaknak az X közösségi platformon Mohammad Báker Kálibáf, Irán egyik vezető tárgyalója.

(MTI, Reuters)