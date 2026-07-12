Békülés helyett ismét egymásnak esett Irán és az USA

Az amerikai haderő újabb csapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi zászló alatt hajózó konténerszállítót a Hormuzi-szorosban – idézi a távirati iroda az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) washingtoni idő szerint szombat esti közleményét.

A közlemény szerint washingtoni idő szerint este 7 óra 15 perckor kezdődött az újabb katonai művelet Donald Trump elnök utasítására. A GFS Galaxy nevű kereskedelmi hajó legénységének egy tagja eltűnt, a jármű motorja súlyosan károsodott, a fedélzetén pedig tűz ütött ki, ami miatt nem tudja folytatni az útját – derül ki a tájékoztatásból.

Válaszként az Egyesült Államok súlyos árat fizettet, és folytatja Irán képességeinek gyengítését a tengerészek és kereskedelemi hajók elleni támadásokra

– olvasható a közleményben, amely emlékeztet, hogy az Egyesült Államok az előző napokban lehetőséget adott Irán számára, hogy a korábbi hasonló támadásait követően visszatérjen az Egyesült Államokkal kötött megállapodás feltételeinek betartásához.

Az iráni erők a hét elején több dróntámadást hajtottak végre a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók ellen, amire az Egyesült Államok mindkét alkalommal erőteljes légicsapásokkal válaszolt, és összesen 170 célpontot talált el Irán területén. Amerikai tisztségviselők még pénteken azt is közölték, hogy az Egyesült Államok szombatig ad határidőt Irán számára, hogy kinyilvánítsa szándékát a Hormuzi-szoros szabad forgalmának fenntartására.

Irán külügyminisztere szombaton a közlekedési útvonalra vonatkozó tervekről tárgyalt Ománban. A találkozóról kiadott közlemény szerint a két ország külügyminisztere azt vitatta meg, hogy miként lehet biztosítani a Hormuzi-szoros forgalmát az amerikai-iráni megállapodás kereteit figyelembe véve.

A szombat esti amerikai katonai csapásra vasárnap Irán szintén fegyverrel válaszolt: rakétákkal és drónokkal támadta a szomszédait, egyben bejelentette, hogy lezárja a Hormuzi-szorost megtorlásul az újabb amerikai csapásokra.

A harcok kiújulása megingatja az elvileg érvényben lévő fegyverszünetet, miközben az Egyesült Államok és Irán az elmúlt napokban ismét bosszúval és teljes megsemmisítéssel fenyegették egymást.

Az Egyesült Arab Emírségeket vasárnap rakéta- és dróntámadás érte a helyi védelmi minisztérium szerint.

Bahreinben megszólaltak a légitámadást jelző szirénák,

Katarban pedig az AFP francia hírügynökség újságírói robbanásokat hallottak, és tanúi voltak a támadó eszközök elfogásának a főváros, Doha déli égboltján.

Korábban Irán bejelentette, hogy „további értesítésig” lezárja a Hormuzi-szorost, amelyen normális körülmények között a világ szénhidrogén-kereskedelmének egyötöde halad át. (MTI)