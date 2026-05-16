Négyméteresre nőtt fehér cápa végzett egy férfival Ausztráliában

Négyméteres fehér cápa támadt egy fürdőzőre az ausztráliai Rottnest-sziget partjaitól észak-nyugatra – számol be a BBC. A 38 éves férfi, akit május 16-án a délelőtti órákban harapott meg az állat az egyik zátonynál, a helyszínen életét vesztette.

A sebesült fürdőzőt csónakkal mentették ki a vízből, majd a partra siettek vele, ahol a mentősök azonnal megkezdték az újraélesztést, az életét azonban már nem tudták megmenteni. A támadásról nem hoztak nyilvánosságra részletesebb információkat, azonban a hatóságok arra kérték a lakosságot és a turistákat: legyenek óvatosak a környező vizeken.

Tavaly március óta ez az első cápa okozta haláleset az országban.

Ausztráliában 1791 óta jegyzik a cápatámadásokat: azóta majdnem 1300 hasonló esetről van feljegyzés – ezek közül több, mint 260 volt halálos.

