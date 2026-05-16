Négyméteresre nőtt fehér cápa végzett egy férfival Ausztráliában

Négyméteres fehér cápa támadt egy fürdőzőre az ausztráliai Rottnest-sziget partjaitól észak-nyugatra – számol be a BBC. A 38 éves férfi, akit május 16-án a délelőtti órákban harapott meg az állat az egyik zátonynál, a helyszínen életét vesztette.
A sebesült fürdőzőt csónakkal mentették ki a vízből, majd a partra siettek vele, ahol a mentősök azonnal megkezdték az újraélesztést, az életét azonban már nem tudták megmenteni. A támadásról nem hoztak nyilvánosságra részletesebb információkat, azonban a hatóságok arra kérték a lakosságot és a turistákat: legyenek óvatosak a környező vizeken.
Tavaly március óta ez az első cápa okozta haláleset az országban.
Ausztráliában 1791 óta jegyzik a cápatámadásokat: azóta majdnem 1300 hasonló esetről van feljegyzés – ezek közül több, mint 260 volt halálos.
A man has died after being mauled by a shark off one of Australia’s most famous islands.
The 38-year-old was attacked off Rottnest Island in WA, and was raced to a nearby jetty for urgent treatment. A four metre great white is believed to be responsible. pic.twitter.com/c0rX0siSex
— 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) May 16, 2026