Búvárbalesetben halt meg öt olasz turista a Maldív-szigeteken, négyüket még mindig keresik

Mohamed Afrah / AFP
Búvárok csapata az Indiai-óceán partján két nappal a turisták eltűnése után, 2026. május 15-én
admin Ács Anna Mária
2026. 05. 16. 15:44
Rengeteg a kérdés a turistacsoport merülése kapcsán: a hatóságok nyomoznak, míg a mentőcsapatok továbbra is keresik az eltűnt búvárokat.

Öt olasz könnyűbúvár vesztette életét a Maldív-szigetek partjainál. A Guardian beszámolója alapján egyikük holttestére a barlang szájánál bukkantak rá 60 méter mélyen, négyüket azonban még mindig nagyszabású kutatási akció keretein belül keresik, profi búvárok segítségével. Olaszország külügyminisztériuma szerint a turistákat

feltehetően egy 50 méter mélyen található barlang feltérképezése közben érte a halál.

Nehéz helyzetben a mentőegységek

Az eddigi keresési folyamatokban nyolc búvár vett részt, akik párokban merültek alá a barlangrendszerbe, ami három nagyobb kamrára oszlik, amelyeket szűk járatok kapcsolnak össze. A mentőegységek azt feltételezik, a négy búvár holtteste egy kamrában lehet, azonban a háromból kettőt már feltérképeztek, az eltűnt turisták fellelésében viszont nem jártak sikerrel. A harmadik kamra feltárása során nehézségekbe ütköztek.

Az olasz kormány mindent meg fog tenni honfitársaink holttestének hazaszállítása érdekében

– jelentette ki az ügy kapcsán Antonio Tajani olasz külügyminiszter.

Az eltűnt búvárok a cikk szerint

  • Monica Montefalcone, a Genovai Egyetem ökológia professzora,
  • Montefalcone lánya, Giorgia Sommacal,
  • Federico Gualtieri tengerbiológus,
  • Muriel Oddenino kutató,
  • valamint Gianluca Benedetti búvároktató, akinek holttestét már megtalálták.

Nem tudni, mi történt pontosan

Holttestek hiányában a hatóságok még nem tudnak biztosat mondani a halálesetek körülményeiről. Montefalcone férje, Carlo Sommacal azonban az olasz Rete 4 megkeresésére elmondta, kizártnak tartja, hogy felesége és lánya halálát esetleg felelőtlen viselkedés okozta volna, és meggyőződése, hogy

valami történt velük.

A férfi azzal indokolja álláspontját, hogy Montefalcone tapasztalt, fegyelmezett búvár volt, aki minden merülés előtt gondosan mérlegelte a kockázatokat.

Fontos kiemelni: az 50 méter jóval meghaladja az ajánlott maximális merülési mélységet, ha rekreációs búvárkodásról van szó. Egy 40 méteres mélységet meghaladó merülés minden esetben speciális képzést és felszerelést igényel – ez a két elengedhetetlen feltétel nem teljesült az öt turista esetében.

Jelenleg tehát a hatóságok azt is vizsgálják, egyáltalán mi okból merült a csapat a hivatalosan engedélyezett 30 méteres merülési mélység alá.

