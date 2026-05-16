Búvárbalesetben halt meg öt olasz turista a Maldív-szigeteken, négyüket még mindig keresik

Öt olasz könnyűbúvár vesztette életét a Maldív-szigetek partjainál. A Guardian beszámolója alapján egyikük holttestére a barlang szájánál bukkantak rá 60 méter mélyen, négyüket azonban még mindig nagyszabású kutatási akció keretein belül keresik, profi búvárok segítségével. Olaszország külügyminisztériuma szerint a turistákat
feltehetően egy 50 méter mélyen található barlang feltérképezése közben érte a halál.
Nehéz helyzetben a mentőegységek
Az eddigi keresési folyamatokban nyolc búvár vett részt, akik párokban merültek alá a barlangrendszerbe, ami három nagyobb kamrára oszlik, amelyeket szűk járatok kapcsolnak össze. A mentőegységek azt feltételezik, a négy búvár holtteste egy kamrában lehet, azonban a háromból kettőt már feltérképeztek, az eltűnt turisták fellelésében viszont nem jártak sikerrel. A harmadik kamra feltárása során nehézségekbe ütköztek.
Az olasz kormány mindent meg fog tenni honfitársaink holttestének hazaszállítása érdekében
– jelentette ki az ügy kapcsán Antonio Tajani olasz külügyminiszter.
Az eltűnt búvárok a cikk szerint
- Monica Montefalcone, a Genovai Egyetem ökológia professzora,
- Montefalcone lánya, Giorgia Sommacal,
- Federico Gualtieri tengerbiológus,
- Muriel Oddenino kutató,
- valamint Gianluca Benedetti búvároktató, akinek holttestét már megtalálták.
Nem tudni, mi történt pontosan
Holttestek hiányában a hatóságok még nem tudnak biztosat mondani a halálesetek körülményeiről. Montefalcone férje, Carlo Sommacal azonban az olasz Rete 4 megkeresésére elmondta, kizártnak tartja, hogy felesége és lánya halálát esetleg felelőtlen viselkedés okozta volna, és meggyőződése, hogy
valami történt velük.
A férfi azzal indokolja álláspontját, hogy Montefalcone tapasztalt, fegyelmezett búvár volt, aki minden merülés előtt gondosan mérlegelte a kockázatokat.
Fontos kiemelni: az 50 méter jóval meghaladja az ajánlott maximális merülési mélységet, ha rekreációs búvárkodásról van szó. Egy 40 méteres mélységet meghaladó merülés minden esetben speciális képzést és felszerelést igényel – ez a két elengedhetetlen feltétel nem teljesült az öt turista esetében.
Jelenleg tehát a hatóságok azt is vizsgálják, egyáltalán mi okból merült a csapat a hivatalosan engedélyezett 30 méteres merülési mélység alá.