Belehalt sérülésébe az influenszer, akit a brit X-Faktor sztárja gázolt el

Meghalt az az influenszer, akit egy egykori X-Faktor sztár gázolt el egy londoni éjszakai klub előtt – írja a New York Post.

Április 19-én hajnalban Gabrielle Carrington összeveszett Klaudia Glammel a Soho negyedben található szórakozóhelyen, a vitából verekedés lett, majd a 29 éves Carrington beült fekete Mercedesébe és elgázolta az influenszert.

Az esetről videók terjednek, a felvételeken látható, hogy Carrington a gázolás után át is tolat áldozatán.

Klaudia Glamet – akinek valódi neve Klaudia Zakrzewska – kórházba szállították. A modell április 25-én belehalt sérüléseibe.

A rendőrség által közölt információ szerint az ittasan volán mögé ülő Carrington elgázolt egy 58 éves férfit is, aki súlyosan megsérült, valamint egy 30-as éveiben járó nőt, aki könnyebb sérüléseket szenvedett.

Gabrielle Carrington, a Miss Dynamix lánycsapat egykori énekese – aki 2013-ban szerepelt a brit X-Faktorban – nem tett vallomást a bíróságon, kezével szívet formált a megjelent támogatóinak.

Carringtonnak az Instagramon több mint 360 000 követője van. Zakrzewska korábban klaudiaglam néven posztolt 260 000 Instagram-követőjének.