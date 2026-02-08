daniel kajmakoszkiemberrablásszerbiax-faktor
Nagyvilág

Fegyveresek raboltak el Szerbiában egy X-faktoros énekest, váltságdíjat követeltek érte

Daniel Kajmakoszki
Nigel Treblin / Getty Images
admin Rugli Tamás
2026. 02. 08. 12:51
Daniel Kajmakoszki
Nigel Treblin / Getty Images
Az északmacedón Daniel Kajmakoszkit fegyverrel fenyegették, és 20 ezer eurót követeltek érte a családtagjaitól. A szalagkorlát végül megállította őket.

Vasárnap hajnalban ismeretlen személyek elrabolták Daniel Kajmakoszki ismert északmacedón énekest Belgrádban – írja a Szabad Magyar Szó.

A szerbiai magyar lap szerint Kajmakoszki előző este koncertet adott a szerb fővárosban, ezt követően az éjszakai órákban az autója mellől lökdösték be egy másik járműbe, lekötözték, majd a vajdasági Ruma felé hajtottak vele. Az elkövetőknél a lap szerint lőfegyver és kés is volt.

A rendőrség üldözőbe vette az emberrablókat, akiknek autója végül egy fizetőkapunál csapódott a szalagkorlátba, miután a sofőr elvesztette uralmát a jármű fölött. Az emberrablók elszaladtak, a felkutatásuk jelenleg is zajlik.

A szerb hatóságok szerint a 42 éves északmacedón zenész nem sérült meg, nincs életveszélyben. A rendőröknek ő mondta el, hogy az elrablói angolul és törökül beszélgettek egymással az autóban. Őt magát fegyverrel fenyegették, családtagjaitól pedig 20 ezer eurós (7,5 millió forintos) váltságdíjat akartak követelni.

Daniel Kajmakoszki 1983-ban született Bécsben, és ott is nevelkedett. A balkáni zeneipar akkor ismerhette meg a nevét, amikor megnyerte 2014-ben az X Faktor Adria első évadát, majd egy évvel később (hivatalos nevén akkor még) Macedóniát képviselve az Eurovíziós Dalfesztiválon is megmérette magát.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Súlyosan megbetegedett egy ICE által őrizetbe vett 18 hónapos kislány, hetekkel később kapott csak megfelelő orvosi ellátást
A nyári amerikai bombázás óta először ült tárgyalóasztalhoz Irán és az Egyesült Államok
Harc a fűtésért: Putyin a telet használja fegyverként Ukrajna ellen
Az Egyesült Államok megszüntette az orosz energia miatt Indiára kivetett büntetővámot
US' Lindsey Vonn takes part of an official training for the women's downhill event during the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games at the Tofane Alpine Skiing Centre in Cortina d’Ampezzo on February 7, 2026.
Szívbemarkoló: Lindsey Vonn elindult szakadt térdszalaggal, de hatalmasat bukott
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik