Vasárnap hajnalban ismeretlen személyek elrabolták Daniel Kajmakoszki ismert északmacedón énekest Belgrádban – írja a Szabad Magyar Szó.

A szerbiai magyar lap szerint Kajmakoszki előző este koncertet adott a szerb fővárosban, ezt követően az éjszakai órákban az autója mellől lökdösték be egy másik járműbe, lekötözték, majd a vajdasági Ruma felé hajtottak vele. Az elkövetőknél a lap szerint lőfegyver és kés is volt.

A rendőrség üldözőbe vette az emberrablókat, akiknek autója végül egy fizetőkapunál csapódott a szalagkorlátba, miután a sofőr elvesztette uralmát a jármű fölött. Az emberrablók elszaladtak, a felkutatásuk jelenleg is zajlik.

A szerb hatóságok szerint a 42 éves északmacedón zenész nem sérült meg, nincs életveszélyben. A rendőröknek ő mondta el, hogy az elrablói angolul és törökül beszélgettek egymással az autóban. Őt magát fegyverrel fenyegették, családtagjaitól pedig 20 ezer eurós (7,5 millió forintos) váltságdíjat akartak követelni.

Daniel Kajmakoszki 1983-ban született Bécsben, és ott is nevelkedett. A balkáni zeneipar akkor ismerhette meg a nevét, amikor megnyerte 2014-ben az X Faktor Adria első évadát, majd egy évvel később (hivatalos nevén akkor még) Macedóniát képviselve az Eurovíziós Dalfesztiválon is megmérette magát.