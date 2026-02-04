szilágycsehireformátus templomomlásbaleset
Nagyvilág

Leomlott és az úttestre zuhant egy református templom tornya a Szilágyságban

admin Kassai Zsigmond
2026. 02. 04. 06:47

Leomlott a helyi református templom tornya kedd este Szilágycsehben, és az úttestre zuhant – számolt be a Maszol.ro.

A riasztást követően a szilágycsehi és a zilahi tűzoltóság egységei kivonultak a helyszínre. A mentéshez romok alatti kutatásra kiképzett keresőkutyás egységet is igénybe kellett venni.

A mentőalakulatok a lap tudósítása idején a leomlott épületelemek eltávolításán dolgoznak, miközben átvizsgálják a területet, hogy az esetlegesen a romok alá szorult sérülteket megtalálják és kimentsék. A kutatás a templom belső és külső területeire egyaránt kiterjed.

A hatóságok tájékoztatása szerint több, a közelben parkoló személygépkocsi is megrongálódott a torony leomlása következtében. Azt egyelőre nem erősítették meg, hogy vannak-e sérültek vagy áldozatok.

A szilágycsehi templom műemléki védettséget élvez. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el az érintett útszakaszt, és kövessék a hivatalos tájékoztatásokat.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Lengyelország vizsgálja, hogy Jeffrey Epstein kapcsolatban állt-e az orosz titkosszolgálatokkal
Újabb politikus mondott le az Epstein-botrány miatt, saját kormánya fel is jelentette
Lettországból hozhattak kiskorúakat Epsteinnek
Nagy Márton testvére körétől vette új székházát az iparkamara, az üzlet körül egy fidelitasosból lett milliárdos is feltűnt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik