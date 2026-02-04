Leomlott a helyi református templom tornya kedd este Szilágycsehben, és az úttestre zuhant – számolt be a Maszol.ro.

A riasztást követően a szilágycsehi és a zilahi tűzoltóság egységei kivonultak a helyszínre. A mentéshez romok alatti kutatásra kiképzett keresőkutyás egységet is igénybe kellett venni.

A mentőalakulatok a lap tudósítása idején a leomlott épületelemek eltávolításán dolgoznak, miközben átvizsgálják a területet, hogy az esetlegesen a romok alá szorult sérülteket megtalálják és kimentsék. A kutatás a templom belső és külső területeire egyaránt kiterjed.

A hatóságok tájékoztatása szerint több, a közelben parkoló személygépkocsi is megrongálódott a torony leomlása következtében. Azt egyelőre nem erősítették meg, hogy vannak-e sérültek vagy áldozatok.

A szilágycsehi templom műemléki védettséget élvez. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy kerüljék el az érintett útszakaszt, és kövessék a hivatalos tájékoztatásokat.