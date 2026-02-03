bűncselekményepstein-ügyjeffrey epsteinkiskorúak
Lettországból hozhattak kiskorúakat Epsteinnek

Kypros/Getty Images
2026. 02. 03. 14:03
Lettországban toborozhattak kiskorúakat Epsteinnek – írja az ATV. A nemrégiben nyilvánosságra hozott Epstein-akták alapján számos fiatal nő és kiskorú lány lehetséges toborzási helyszíne lehetett a balti ország. A lett rendőrség hétfőn nyomozást rendelt el.

A rigai főügyészség kijelentette: meg fogják vizsgálni a szexuális bűncselekményekkel vádolt és 2019-ben, a börtönben öngyilkosságot elkövető Jeffrey Epstein amerikai milliárdos ügyében pénteken nyilvánosságra hozott irathalmazt, videókat és képeket.

Lettországot a különböző dokumentumokban több mint 500-szor, annak fővárosát, Rigát pedig több mint 800-szor említik. A lett sajtó szerint az akták több lett modell, illetve modellügynökség nevét is tartalmazzák, valamint Epstein személyes levelezését fiatal lett lányokkal. De megtalálhatók az iratok között fiatal lett nők útlevelei is, valamint Rigába, illetve Rigából az Egyesült Államokba szóló repülőjegyek és rigai hotelekbe szóló szállásfoglalások is.

