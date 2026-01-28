Amerika megkezdte a befagyasztott venezuelai pénzek feloldását

Pozitív híreket osztott meg országával kapcsolatban Delcy Rodríguez, Venezuela megbízott elnöke, aki arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy az Egyesült Államok megkezdte a szankciók miatt eddig befagyasztott venezuelai pénzeszközök feloldását.

Az MTI tájékoztatása szerint Rodriguez kedden a venezuelai állami tévén keresztül szólt országa lakosságához, és azt hangsúlyozta, hogy ezen pénzeszközök feloldása lehetővé teszi számukra, hogy jelentős forrásokat fektessenek be például kórházi felszerelésekbe. Itt külön megjegyezte, hogy olyan berendezésekről van szó, amelyeket akár az Egyesült Államokból is beszerezhetők. Arra azonban nem tért ki részleteiben a politikus, hogy pontosan milyen pénzeszközöket szabadít fel az USA, és mekkora mértékben.

Maduro miatt rendelték el a szankciókat

Donald Trump amerikai elnök még az első ciklusában, 2019-ben vezetett be számos szankciót a Nicolás Maduro vezette Venezuela ellen, köztük olajembargót. Maduro 2022-ben egy nyilatkozatában arról beszélt, hogy az így befagyasztott pénzeszközök összege közel 30 milliárd dollárra rúg.

Delcy Rodríguez azt követően foglalta el az államfői pozíciót Venezuelában, hogy az év első napjaiban Madurót az Egyesült Államok egy katonai akció során elfogta Caracasban. A hivatala elfoglalásakor Rodriguez kijelentette, hogy együttműködésre törekszik az Egyesült Államokkal, és ehhez azóta is tartja magát. Elhatározását mi sem bizonyítja jobban, hogy már Maduro elrablása előtt megüzente Trumpéknak: ha elmozdítják Nicolás Madurót, a helyére lépve ő hajlandó lesz együttműködni Amerikával.