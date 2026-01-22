delcy rodriguezvenezuelanicolas madurousa
Venezuela új elnöke titokban már Maduro elrablása előtt megígérte az amerikaiaknak, hogy együtt fog működni

Delcy Rodríguez és Donald Trump.
2026. 01. 22. 14:46
Madurónak mennie kell, üzente Delcy Rodríguez titokban már decemberben, amit a testvére is támogatott.

Venezuela mostani vezetője, Delcy Rodríguez és a testvére, Jorge Rodríguez is előre jelezték az Egyesült Államoknak, ha elmozdítják Nicolás Maduro elnököt, hajlandóak lesznek együttműködni Amerikával, írja a The Guardian névtelen forrásokra hivatkozva. 

Rodríguezt január ötödikén iktatták be ügyvivő elnöknek. A testvére, Jorge a képviselőház elnöke. Titokban mindketten biztosították az amerikai és katari hivatalnokokat közvetítőkön keresztül, hogy örülnének Maduro elmozdításának. 

Madurónak mennie kell

Az amerikaiak és Maduro akkori alelnöke közötti kommunikáció még ősszel kezdődött meg, és azután is folytatódott, hogy Trump felhívta Madurót novemberben, és közölte vele, hogy hagyja el az országot. Maduro visszautasította ezt.

Decemberben Delcy Rodríguez már azt üzente az amerikaiaknak, hogy Madurónak mennie kell. Azt is vállalta, hogy azzal a helyzettel dolgozik majd, ami Maduro félreállítása után kialakul.

Marco Rubio külügyminiszter először szkeptikus volt az ajánlattal kapcsolatban, de később úgy döntött, hogy ez a legjobb módja a Maduro utáni káosz elkerülésének. Azt eddig is lehetett sejteni, hogy voltak, akik a rezsimből együttműködtek az Egyesült Államokkal, de azt nem, hogy a lehető legmagasabb szinten.

