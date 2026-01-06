A CIA szerint Maduro szövetségesei most a legalkalmasabbak Venezuela irányítására – sajtóértesülés

Egy titkosított CIA‑jelentés korábban kimondta, hogy ha Nicolás Maduro venezuelai elnök elveszíti a hatalmát, akkor a rezsimhez hű vezetők, köztük Delcy Rodríguez alelnök, lesznek a legalkalmasabbak az ország stabilitásának megőrzésére – írja a Reuters két, az ügyet ismerős forrás alapján.

A névtelenséget kérő források megerősítették a Wall Street Journal korábbi exkluzív értesülését, miszerint Donald Trumpot részletesen tájékoztatták az elemzésről, amelyet megosztottak az amerikai elnök nemzetbiztonsági csapatának egy szűk körével is.

A források szerint a CIA‑jelentés szerepet játszott abban, hogy Trump végül nem az ellenzéki vezetőt, a Nobel-békedíjas María Corina Machadót, hanem Maduro alelnökét, Delcy Rodríguezt támogatta Venezuela irányításának átvételében.

A Fehér Ház hivatalosan nem erősítette meg az értesüléseket, ugyanakkor Karoline Leavitt szóvivő egy megkeresésre reagálva azt mondta: Trumpot rendszeresen tájékoztatják a világ különböző országaiban zajló belpolitikai folyamatokról.

Az elnök és nemzetbiztonsági csapata reális döntéseket hoz annak érdekében, hogy Venezuela végre összhangba kerüljön az Egyesült Államok érdekeivel, és jobb országgá váljon a venezuelai nép számára

fogalmazott Leavitt.

Nicolás Maduro ártatlannak vallotta magát

Maduro hétfőn New Yorkban minden ellene felhozott vádpontban ártatlannak vallotta magát, és továbbra is Venezuela törvényes elnökének tekinti magát. Úgy veszi, hogy hadifogságban van és elmondása szerint a 25 oldalas vádiratot még nem látta teljes terjedelmében.

A volt elnök ellen még 2020-ban emeltek vádat kábítószer‑kereskedelemmel összefüggő bűncselekmények miatt. Az amerikai hatóságok szerint több mint 25 éven át magas rangú venezuelai vezetőkkel együtt visszaélt hatalmával, és tonnaszám csempészett kokaint az Egyesült Államokba, együttműködve nemzetközi bűnszervezetekkel, köztük a Sinaloa‑kartellel.

A vádirat négy fő vádpontot tartalmaz, köztük narkó‑terrorizmust és fegyverekkel kapcsolatos bűncselekményeket. Felesége, Cilia Flores szintén ártatlannak vallotta magát. Egyelőre egyikük sem kért óvadékot.

Időközben Svájc megelőző jelleggel befagyasztotta Maduro és környezetének esetleges svájci vagyonát, hogy megakadályozza annak kimenekítését. A svájci kormány közölte: ha a pénzek illegális eredete bebizonyosodik, azokat a venezuelai nép javára fordítanák.