Befagyasztották Maduro feltételezett vagyonát Svájcban

Pedro Mattey / Anadolu via AFP
admin Papp Atilla
2026. 01. 05. 17:18
Pedro Mattey / Anadolu via AFP

Svájc befagyasztotta az amerikai művelet során őrizetbe vett Nicolás Maduro venezuelai elnök lehetséges vagyonát az alpesi országban, közölte a berni kormány, amit az MTI szemlézett.

A tájékoztatás szerint az intézkedés célja elejét venni annak, hogy a vagyont az országból kimenekítsék. A korlátozás nemcsak Maduro, hanem környezete pénzeszközeire is vonatkozik, ugyanakkor nem terjed ki a venezuelai kormány hivatalban lévő tagjaira.

A berni külügyminisztérium

egyelőre nem közölte, hogy van-e befagyasztható vagyon és ha igen, mekkora.

A svájci kormány közölte azt is, hogy amennyiben a megfelelő jogi eljárás során megállapítanák a szóban forgó pénzek illegális eredetét, azt a venezuelai nép javára fordítaná.

Maduro és felesége először a mai napon áll bíróság elé New Yorkban.

