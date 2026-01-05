Maduro ártatlannak vallotta magát a New York-i bíróságon

A hatalmától megfosztott venezuelai elnök, Nicolás Maduro valamennyi ellene felhozott vádpontban ártatlannak vallotta magát a New York-i bíróságon.

„Ártatlan vagyok. Nem vagyok bűnös. Tisztességes ember vagyok” – mondta Maduro a bíróságon Alvin Hellerstein szövetségi bírónak hétfő délután.

A helyszíni tudósítások szerint Maduro a teremben elmondta, hogy el fogja olvasni a 25 oldalas vádirat teljes szövegét, de a dokumentumot még nem látta, és eddig csak részben egyeztetett róla ügyvédeivel.

Maduro ellen még 2020-ban emeltek vádat New Yorkban: ezzel kapcsolatban Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban azt hangsúlyozta, hogy amikor szombaton a feleségével együtt az amerikaiak elrabolták hazájából az elnököt, az a törvény betartatását („law enforcement”) célzó akció volt.

Az elnökkel szemben négy vádpontot fogalmaztak meg: narkó-terrorista összeesküvéssel, kokainimportra irányuló összeesküvéssel, gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával, valamint ezek birtoklására irányuló összeesküvéssel vádolják. A vádirat szerint Nicolás Maduro és más venezuelai vezetők több mint 25 éven át visszaéltek a közbizalmi pozícióikkal, és azzal, hogy tonnaszámra csempésztek kokaint az Egyesült Államokba, illegitimmé vált a hatalmuk.

A dokumentum szerint Maduro és szövetségesei „rendészeti védelmet és logisztikai támogatást nyújtottak” jelentős kábítószer-csempész szervezeteknek, például a Sinaloa-kartellnek és a Tren de Aragua nevű bűnszervezetnek.

Az elnök felesége, Cilia Flores , akit szintén kábítószer-kereskedelemmel vádolnak, férjéhez hasonlóan ártatlannak vallotta magát. „Teljesen ártatlan vagyok” – mondta hétfőn a bíróságon.

A Maduro házaspár ügyvédei közölték, hogy ügyfeleik egyelőre nem kérnek óvadékot, a kérelmet egy későbbi időpontban kívánják benyújtani.

(The Guardian)