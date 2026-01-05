Orbán Viktor: Trump elnök megválasztása adta meg a kegyelemdöfést

„Pár óra és indul a baráti terefere a nemzetközi sajtó jeles képviselőivel. Téma lesz bőven” – jegyezte hétfő reggeli poszjtában Orbán Viktor, utalva arra, hogy hétfő délelőtt nemzetközi sajtótájékoztatót tart, ahol nemcsak a baráti sajtó képviselői tehetnek majd fel neki kérdéseket.

Orbán nem említette konkrétan a hétvégi venezuelai eseményeket, amelyek során az Egyesült Államok bombázni kezdte Caracast, majd foglyul ejtette és Amerikába vitte Nicolás Maduro elnököt és feleségét, hogy előbbit bíróság elé is állítsák majd. A miniszterelnök írt viszont arról, hogy az idei év első napjain fontos emlékeztetőt kaptunk, arról hogy a liberális világrend felbomlóban van, a kegyelemdöfést pedig Trump megválasztása adta meg.

Az új világ azonban még forrásban van. Szelesebb, kiszámíthatatlanabb, veszélyesebb évek jönnek. A magyar embereknek ebben a helyzetben kell idén áprilisban utat választaniuk

– terelte át aztán a szót Orbán az áprilisi választásra, amellyel kapcsolatban ismét megfogalmazta a kormány narratíváját, miszerint a magyar kormány „a béke és biztonság útját ajánljuk a magyaroknak”, és ők nem akarják a magyar fiatalokat a frontra küldeni. Ezzel szemben a másik út szerinte a „brüsszeli zsákutcába” vezet.

Ezt képviseli a Tisza. Némi vállon veregetésért és a mentelmi jogukért cserébe kiegyeznének Brüsszellel, és végrehajtanák minden kérésüket. Igent mondanak a háborúra, Ukrajna finanszírozására, a migránsok betelepítésére és a gender propagandára

– sorolta el Orbán a Fidesz kampányüzeneteit, előreirányozva, hogy az ő narratívájuk szerint ez lesz a választás tétje.