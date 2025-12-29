orbán viktorsajtótájékoztatónemzetközi sajtótájékoztató
Belföld

Megvan, mikor lesz Orbán évnyitó sajtótájékoztatója

Orbán Viktor
Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 12. 29. 11:09
Orbán Viktor
Mohos Márton / 24.hu

Orbán Viktor hétfő délelőtt Facebook-oldalán jelentette be, hogy 2026. január 5-én tartja majd évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóját. Az esemény a poszt szerint délelőtt 11 órakor kezdődik majd. A miniszterelnök azt írta:

Kérdés nem marad válasz nélkül.

Az előző ilyen esemény 2024. december 21-én volt, aki szeretne nosztalgiázni, az itt olvashatja vissza az erről szóló tudósításunkat. A miniszterelnök egyébként ekkor azt mondta, 2025 a magyar gazdaság nagyszerű éve lesz, ám ez eléggé másként alakult. 

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hadházy: Tükörsima út vezet Lázár 16 éves fiának parasztházához
Pogány Judit a gyógyíthatatlan szembetegségéről: Járok injekcióra, próbálkozásból, hogy hátha, de ez csak lassítja a folyamatot
Országos fagyra kell készülni, a héten havazás is jöhet
Ezek voltak a repülőtéri dolgozó utolsó szavai, aki elkötött egy repülőgépet
Lázár János
Hadházy: Tükörsima út vezet Lázár 16 éves fiának parasztházához
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik