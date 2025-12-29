Megvan, mikor lesz Orbán évnyitó sajtótájékoztatója

Orbán Viktor hétfő délelőtt Facebook-oldalán jelentette be, hogy 2026. január 5-én tartja majd évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóját. Az esemény a poszt szerint délelőtt 11 órakor kezdődik majd. A miniszterelnök azt írta:

Kérdés nem marad válasz nélkül.

Az előző ilyen esemény 2024. december 21-én volt, aki szeretne nosztalgiázni, az itt olvashatja vissza az erről szóló tudósításunkat. A miniszterelnök egyébként ekkor azt mondta, 2025 a magyar gazdaság nagyszerű éve lesz, ám ez eléggé másként alakult.