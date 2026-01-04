Kémek Venezuelában, a rejtekhely másolata és 150 harci repülő – így rabolták el Nicolás Madurót

Donald Trump mások mellett Marco Rubio külügyminiszterrel és Stephen Miller főtanácsadóval nézte élőben floridai birtokán egy televízió képernyői előtt, ahogy az amerikai csapatok rajtaütnek az acéllal biztosított biztonsági szobába menekülő Nicolás Maduro venezuelai elnökön szombaton hajnalban, írja a CNN az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva.

A lap értesülései szerint a konkrét támadásra december közepén indult el a felkészülés, de az elképzelés már hónapokkal korábban megszületett, állítólag még azelőtt, hogy az amerikaiak elkezdték bombázni az állítólagos kábítószercsempész hajókat a nyílt vizeken szeptember elején.

A cél az volt, hogy eltávolítsák Madurót a hatalomból, és bár látványos volt, hogy hadihajók kezdtek el mozgolódni a Karib-térségben, mindeközben titokban építettek egy másik akciót is.

A CNN azt írja, hogy augusztus elején a CIA beépített egy kisebb csapatot Venezuelába, ahol kifejezetten Madurót kellett megfigyelniük. Lenyomozták, mikor, merre jár, hol alszik, milyen ruhákat hord, mit eszik, sőt, még a háziállatairól is rendelkeztek konkrét információkkal. Ezek nagyban hozzásegítették az amerikai sereget a szombati csapáshoz.

A CIA-nek emellett volt egy forrása a venezuelai kormányon belül is, aki segítette az USA-t Maduro követésében az elfogása előtt. Mindeközben az elit amerikai alakulatok megépítették Maduro caracasi rejtekhelyének pontos másolatát is, hogy mindent a legjobban begyakorolhassanak.

Bár Maduro eltávolítására már konkrét terv volt december végén, a Fehér Házban az utolsó pillanatig többen abban reménykedtek, hogy a venezuelai elnök önként lemond a posztjáról, de ez nem történt meg. Rubio szombaton arról beszélt sajtótájékoztatóján, hogy Madurónak többször is elkerülhette volna ezt a forgatókönyvet, ha elfogadja az amerikai ultimátumot.

Trump a CNN információi szerint már december végén is jóváhagyta a támadást, de ezt külső tényezők meghiúsították. Ide tartozik, hogy Venezuelában nem volt megfelelő az időjárás a rajtaütéshez, valamint karácsonykor Nigériában is csapást mért Amerika.

A támadásban körülbelül 150 repülőt vetettek be, a műveletnek tagjai voltak katonák és hírszerzők egyaránt. A csapatok csak a megfelelő körülményekre vártak, ezért az ünnepek alatt is folyamat készültségben voltak.

Szombaton hajnalban végül húsz különböző bázisról szálltak fel amerikai helikopterek, és precíziós csapásokat mértek a venezuelai kormányra, a légvédelmi rendszerekre, és biztosították a Maduro elfogására kiképzett katonák számára a terepet.

A Madurót elraboló katonák helyi idő szerint hajnali 2 órakor értek Caracasba, és bár a helikoptereket lőtték, és az egyiket el is találták, mindegyik röpképes maradt.

Donald Trump a Fox News-nak adott interjújában azt mondta, az egész olyan volt, mint egy film, és a csapatai remek munkát végeztek. A venezuelai elnök viszont számított rájuk a rezidenciáján, és megpróbált elrejtőzni.

Megpróbált bejutni egy biztonságos helyre, ami nem volt biztonságos, mert körülbelül 47 másodperc múlva felrobbantottuk volna az ajtót. Eljutott az ajtóig, de bezárni már nem tudta. Olyan gyorsan lerohanták, hogy nem jutott be

– magyarázta az elnök.

Hozzátette, hogy a katonáknál lángszóró is volt arra az esetre, ha egy biztonsági ajtót ki kellett volna nyitniuk valahogy.

Amikor arról kérdezték, hogy az Egyesült Államok megölhette volna-e Madurót, ha ellenáll, Trump úgy felelt,

megtörténhetett volna.

Az amerikai katonák közül néhányan megsérültek az elnök közlése szerint, de halálos áldozatot nem követelt az oldalukról a támadás. A venezuelai kormány egyelőre nem közölt semmilyen információt a sebesültekről.

Az amerikai helikopterek helyi idő szerint hajnali 4 óra 20 perckor hagyták el Venezuelát Nicolas Maduróval és feleségével együtt. Trump egy órával ezután jelentette be a világnak elrablásukat.