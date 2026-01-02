Svájci tűzvész: többször is visszament az égő bárba a 19 éves diák

19 éves diák próbálta menteni az égő svájci bárban rekedt embereket – írja a The Irish Sun. Ferdinand Du Beaudiez hét ismerősével, köztük testvérével és barátnőjével bulizott a Le Constellationban szilveszterkor, amikor az alpesi létesítmény lángba borult. A tragédiában, amelyet csillagszórók okozhattak, több tucat ember vesztette életét, Svájcban ötnapos nemzeti gyászt rendeltek el.

A diák sokakkal együtt egy keskeny lépcsőn át próbált kimenekülni, miután a tűz elborította a szórakozóhelyet. A tömegben elengedte barátnője kezét, majd a földre esett, ezt követően ment vissza a lángok közé a társait keresni.

Többször visszatért

A fiatal arcát eltakarva, csukott szemmel haladt előre, majd valaki kinyithatott egy ajtót, mert hideg levegő áramlott be, oxigént adva a tűznek. A nyaka megégett, alig kapott levegőt, végül egy asztal lábába kapaszkodva tudott kimászni.

Ezután többször visszatért, egy alkalommal a lépcsőnél egy, a felismerhetetlenségig összeégett áldozatot talált, akit a kezénél fogva húzott ki.

A következő alkalommal már túl sok volt a füst, így nem tudott beljebb menni.

Több tucat ember van kritikus állapotban

Ferdinandot egy közeli sportközpontban kialakított ideiglenes sürgősségi osztályra szállították, az enyhébb sérültek között kapott kezelést. A tinédzser társai mind életben maradtak, testvére jelenleg kómában van, de az orvosok szerint várhatóan túléli a sérüléseit.

Összesen 115 ember került kórházba, közülük 60-nak kritikus az állapota. Többeket külföldi kórházban helyeztek el, az áldozatok azonosítása jelenleg is zajlik, és napokig is eltarthat.

Frédéric Gisler rendőrparancsnok szerint a tűz az alagsorban keletkezett, a tömegszerencsétlenség oka pedig az volt, hogy az emberek egyetlen lépcsőn próbáltak kétségbeesetten kimenekülni. A hatóságok nyomozást indítottak az ügyben.