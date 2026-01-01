Robbanás történt egy svájci síparadicsomban, többen meghaltak

Több ember meghalt és megsérült egy svájci síparadicsomban, miután robbanás történt egy italozóban – írja a Guardian.
A tragikus eset január elsején, hajnali 1:30-kor következett be, egy Crans-Montana nevű, alpesi településen. Helyszíne a Le Constellation nevű bár volt, amely népszerű a turisták körében.
A helyi rendőrség beszámolója szerint a robbanás kiváltó oka egyelőre nem ismert, és az áldozatok számát sem közölték. A svájci Blick híroldal értesülése szerint ugyanakkor pirotechnika válthatta ki, amelyet a szórakozóhelyen tartott újévi koncert alatt alkalmaztak. A portál arról is ír, hogy a helyszínen a robbanás idejében több mint százan tartózkodtak.
A robbanást követően tűz ütött ki az italozóban, ahová nagy számban érkeztek tűzoltók, mentők és rendőrök, több helikoptert is bevetettek.
A helyi rendőrség délelőtt 10 órakor sajtótájékoztatót tart az esetről. Amennyiben több információ kerül nyilvánosságra, cikkünket frissítjük.
🚨🚨🚨A horrific explosion has killed multiple people during New Years celebrations at Le Constellation Bar in Swiss Ski-Resort town of Crans-Montana, Switzerland🚨🚨🚨— Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) January 1, 2026
