Robbanás történt egy svájci síparadicsomban, többen meghaltak

Több ember meghalt és megsérült egy svájci síparadicsomban, miután robbanás történt egy italozóban – írja a Guardian.

A tragikus eset január elsején, hajnali 1:30-kor következett be, egy Crans-Montana nevű, alpesi településen. Helyszíne a Le Constellation nevű bár volt, amely népszerű a turisták körében.

A helyi rendőrség beszámolója szerint a robbanás kiváltó oka egyelőre nem ismert, és az áldozatok számát sem közölték. A svájci Blick híroldal értesülése szerint ugyanakkor pirotechnika válthatta ki, amelyet a szórakozóhelyen tartott újévi koncert alatt alkalmaztak. A portál arról is ír, hogy a helyszínen a robbanás idejében több mint százan tartózkodtak.

A robbanást követően tűz ütött ki az italozóban, ahová nagy számban érkeztek tűzoltók, mentők és rendőrök, több helikoptert is bevetettek.

A helyi rendőrség délelőtt 10 órakor sajtótájékoztatót tart az esetről. Amennyiben több információ kerül nyilvánosságra, cikkünket frissítjük.