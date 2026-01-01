robbanássvájcsíparadicsomújév
Nagyvilág

Robbanás történt egy svájci síparadicsomban, többen meghaltak

Tűzoltók és mentők a svájci La Constellation bár előtt egy robbanás után.
Közösségi oldalra feltöltött fénykép
24.hu
2026. 01. 01. 07:56
Tűzoltók és mentők a svájci La Constellation bár előtt egy robbanás után.
Közösségi oldalra feltöltött fénykép

Több ember meghalt és megsérült egy svájci síparadicsomban, miután robbanás történt egy italozóban – írja a Guardian.

A tragikus eset január elsején, hajnali 1:30-kor következett be, egy Crans-Montana nevű, alpesi településen. Helyszíne a Le Constellation nevű bár volt, amely népszerű a turisták körében.

A helyi rendőrség beszámolója szerint a robbanás kiváltó oka egyelőre nem ismert, és az áldozatok számát sem közölték. A svájci Blick híroldal értesülése szerint ugyanakkor pirotechnika válthatta ki, amelyet a szórakozóhelyen tartott újévi koncert alatt alkalmaztak. A portál arról is ír, hogy a helyszínen a robbanás idejében több mint százan tartózkodtak.

A robbanást követően tűz ütött ki az italozóban, ahová nagy számban érkeztek tűzoltók, mentők és rendőrök, több helikoptert is bevetettek.

A helyi rendőrség délelőtt 10 órakor sajtótájékoztatót tart az esetről. Amennyiben több információ kerül nyilvánosságra, cikkünket frissítjük.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Porig égett egy templom szilveszterkor Amszterdamban
Zelenszkij újévi beszéde: Kilencven százalékban kész a békemegállapodás
Zelenszkij: Hiszünk a békében, harcolunk érte
Médiaszakértő cica, részeg honatyák, parlamenti rakétázás – régiós abszurdkörkép 2025-ből
Így adózunk 2026-ban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik