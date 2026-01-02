emanuele galeppinigolfle constellation bármeghalt
Sport

Fiatal golfozó a svájci tűzvész első megnevezett áldozata

federgolf.it
24.hu
2026. 01. 02. 10:29
federgolf.it

A 17 éves olasz golfozó, Emanuele Galeppini az első áldozat, akinek nyilvánosságra hozták a nevét a Crans-Montanában található Le Constellation bárban pusztító tűzeset követően. Bár a svájci hatóságok egyelőre még nem erősítették meg hivatalosan, az olasz sportági szövetség a hivatalos oldalán búcsúzott Galeppinitől, írja a Guardian.

A Golf Digest azt írja, hogy a genovai származású Galeppini az elmúlt években családjával együtt Dubajban élt, és a barátaival közösen utazott Svájcba szilveszterezni.

A francia Metz labdarúgócsapata arról számolt be, hogy a klub 19 éves játékosa, Tahirys Dos Santos egyik a sérülteknek. Súlyos égési sérüléseket szenvedett, Németországba szállították, ott folytatják a kezelését.

A svájci síparadicsom bárjában szilveszter éjszaka kitört tűzvészben nagyjából 40-en meghaltak és 115-en megsérültek, az áldozatok azonosítása és a sérültek ellátása várhatóan több napot vesz igénybe. Még nem tisztázott, mi okozta a Le Constellationban a tüzet, a hatóságok csak annyit közöltek, hogy nem támadásról volt szó.

Svájc ötnapos nemzeti gyászt hirdetett, csütörtöktől kezdve ország egész területén félárbócra eresztették a zászlókat a középületeken az elhunytak emlékére.

Ajánlott videó

Elszállt az olimpia, negyven év után sem lesz meg a focivébé – sportálmokat zúzott szét 2025

Friss

Népszerű

Összes
Megválna az állam a nemrég felújított köztársasági elnöki rezidenciát is magában foglaló villaparktól
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik