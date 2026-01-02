Fiatal golfozó a svájci tűzvész első megnevezett áldozata

A 17 éves olasz golfozó, Emanuele Galeppini az első áldozat, akinek nyilvánosságra hozták a nevét a Crans-Montanában található Le Constellation bárban pusztító tűzeset követően. Bár a svájci hatóságok egyelőre még nem erősítették meg hivatalosan, az olasz sportági szövetség a hivatalos oldalán búcsúzott Galeppinitől, írja a Guardian.

A Golf Digest azt írja, hogy a genovai származású Galeppini az elmúlt években családjával együtt Dubajban élt, és a barátaival közösen utazott Svájcba szilveszterezni.

A francia Metz labdarúgócsapata arról számolt be, hogy a klub 19 éves játékosa, Tahirys Dos Santos egyik a sérülteknek. Súlyos égési sérüléseket szenvedett, Németországba szállították, ott folytatják a kezelését.

Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana. L’ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance. — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 1, 2026

A svájci síparadicsom bárjában szilveszter éjszaka kitört tűzvészben nagyjából 40-en meghaltak és 115-en megsérültek, az áldozatok azonosítása és a sérültek ellátása várhatóan több napot vesz igénybe. Még nem tisztázott, mi okozta a Le Constellationban a tüzet, a hatóságok csak annyit közöltek, hogy nem támadásról volt szó.

Svájc ötnapos nemzeti gyászt hirdetett, csütörtöktől kezdve ország egész területén félárbócra eresztették a zászlókat a középületeken az elhunytak emlékére.