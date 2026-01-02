Leó pápa együttérez a svájci tűzvész áldozataival és a szeretteikkel

Együttérzését fejezi ki XIV. Leó pápa a svájci Crans-Montanában január 1-jén történt tűzvész áldozatainak és hozzátartozóiknak – közölte a Vatican News. Az alpesi síparadicsom egyik bárjában bekövetkezett szilveszteri tragédia körülbelül 40 ember halálát okozta, és mintegy 115-en megsérültek.

A franciául írt táviratban a pápa együttérzését és aggodalmát fejezi ki az áldozatok hozzátartozói felé. Leó pápa „az Úrhoz imádkozik, hogy fogadja be az elhunytakat a béke és a világosság hajlékába, és adjon erőt azoknak, akik szívükben vagy testükben szenvednek”.

Isten Anyja, gyengédségében, hozza el a hit vigaszát mindazoknak, akiket ez a tragédia érintett, és tartsa meg őket a reményben

— zárul a nyilatkozat, amelyet Jean-Marie Lovey püspöknek, a sioni egyházmegye főpásztorának címeztek, ahol a tragédia történt.

A Svájci Püspöki Konferencia szintén kifejezte szolidaritását az áldozatokkal és családjaikkal, valamint a mentésben részt vevőkkel egy január 2-án, pénteken kiadott közleményben. „Minden templomunk a támogatás, a vigasz és az ima helye lehet ebben a rettenetes időszakban” – írják a közleményükben. Pénteken este 18 órakor a sioni egyházmegyében minden templom harangjai megszólalnak a gyász, a szolidaritás és az elmélyülés jeléül.