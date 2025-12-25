Újvidéki tragédia: megszüntették a büntetőeljárást a volt építésügyi miniszter ellen

Az Újvidéki Felsőbíróság előzetes bírói tanácsa az újvidéki vasútállomás tragédiájának ügyében december 24-én felfüggesztette a büntetőeljárást több személy, köztük Goran Vesić korábbi építésügyi és közlekedési miniszter ellen is.

A Szabad Magyar Szó közlése szerint fellélegezhet még

Jelena Tanasković , szintén korábbi miniszter, és a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra volt megbízott vezérigazgatója;

, szintén korábbi miniszter, és a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra volt megbízott vezérigazgatója; Anita Dimoski , az építésügyi minisztérium volt megbízott segédminisztere;

, az építésügyi minisztérium volt megbízott segédminisztere; Milan Spremić , a belgrádi egyetem építőmérnöki karának professzora;

, a belgrádi egyetem építőmérnöki karának professzora; továbbá Marina Gavrilović és Dejan Todorović is.

A bíróság a döntését azzal indokolta, hogy megállapításuk szerint

Nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a megnevezett vádlottak elkövették volna azokat a bűncselekményeket, amelyekkel vádolják őket

A bíróság Tanasković, Spremić, Gavrilović és Todorović esetében megszüntette a házi őrizet fenntartását, Vesić és Dimoski esetében azonban továbbra is érvényben vannak a Belgrádi Felsőbíróság által elrendelt lakáselhagyási tilalmak.

Mi történt az újvidéki vasútállomáson?

2024. november 1-jén Szerbia második legnagyobb városában, Újvidéken leszakadt a vasútállomás előtetője, amit frissen újítottak fel a Budapest-Belgrád projekt részeként. Tizennégyen – köztük két gyerek – a helyszínen életüket vesztették, egy fiatal nő két héttel, egy 18 éves férfi négy hónappal később halt bele a sérüléseibe. A tragédiát országos tiltakozási hullám követte – súlyos atrocitásokkal tarkítva – amelyek a mai napig nem sikerült teljesen elcsitítania az Aleksandar Vucic vezette hatalomnak.

Az illetékes szervek 16 ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt, az újvidéki felsőügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupció gyanúja miatt indított nyomozást. Köztük volt a korábbi építésügyi miniszter Goran Vesić is.

Az újvidéki tragédia utóéletéről több cikkben írtunk hosszabban és rövidebben is, ezeket itt tudják tudják böngészni, a tiltakozások motorjainként működő újvidéki egyetemistákkal készült anyagunkat pedig itt tekinthetik meg.