Újvidéki tragédia: megszüntették a büntetőeljárást a volt építésügyi miniszter ellen

Az Újvidéki Felsőbíróság előzetes bírói tanácsa az újvidéki vasútállomás tragédiájának ügyében december 24-én felfüggesztette a büntetőeljárást több személy, köztük Goran Vesić korábbi építésügyi és közlekedési miniszter ellen is.
A Szabad Magyar Szó közlése szerint fellélegezhet még
- Jelena Tanasković, szintén korábbi miniszter, és a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra volt megbízott vezérigazgatója;
- Anita Dimoski, az építésügyi minisztérium volt megbízott segédminisztere;
- Milan Spremić, a belgrádi egyetem építőmérnöki karának professzora;
- továbbá Marina Gavrilović és Dejan Todorović is.
A bíróság a döntését azzal indokolta, hogy megállapításuk szerint
Nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a megnevezett vádlottak elkövették volna azokat a bűncselekményeket, amelyekkel vádolják őket
A bíróság Tanasković, Spremić, Gavrilović és Todorović esetében megszüntette a házi őrizet fenntartását, Vesić és Dimoski esetében azonban továbbra is érvényben vannak a Belgrádi Felsőbíróság által elrendelt lakáselhagyási tilalmak.
Mi történt az újvidéki vasútállomáson?
2024. november 1-jén Szerbia második legnagyobb városában, Újvidéken leszakadt a vasútállomás előtetője, amit frissen újítottak fel a Budapest-Belgrád projekt részeként. Tizennégyen – köztük két gyerek – a helyszínen életüket vesztették, egy fiatal nő két héttel, egy 18 éves férfi négy hónappal később halt bele a sérüléseibe. A tragédiát országos tiltakozási hullám követte – súlyos atrocitásokkal tarkítva – amelyek a mai napig nem sikerült teljesen elcsitítania az Aleksandar Vucic vezette hatalomnak.
Az illetékes szervek 16 ember ellen emeltek vádat mulasztás és veszélyeztetés miatt, az újvidéki felsőügyészség pedig a felújítás során elkövetett esetleges korrupció gyanúja miatt indított nyomozást. Köztük volt a korábbi építésügyi miniszter Goran Vesić is.
Az újvidéki tragédia utóéletéről több cikkben írtunk hosszabban és rövidebben is, ezeket itt tudják tudják böngészni, a tiltakozások motorjainként működő újvidéki egyetemistákkal készült anyagunkat pedig itt tekinthetik meg.