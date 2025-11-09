„Ez nem rólunk szól, hanem Szerbia összes szabadságszerető emberéről”

2024. november 1-jén Szerbia második legnagyobb városában, Újvidéken leszakadt a vasútállomás előtetője. Tizennégyen – köztük két gyerek – a helyszínen életüket vesztették, egy fiatal nő két héttel, egy 18 éves férfi négy hónappal később halt bele a sérüléseibe.

A tragédia évfordulóján a vasútállomásnál és az ország több városában tömegek emlékeztek meg az áldozatokról, megmutatva a több mint egy éve tartó protestmozgalom erejét, mely az eddigi legnagyobb fenyegetést jelenti Aleksandar Vucic szerb elnök 13 éve fennálló rendszerére nézve.

A tizenhat ember halála megrázta a várost és az egész országot. Az első pillanattól gyanús volt, hogy a hatalom kezében lévő média órákig nem számolt be a történtekről. Aznap Vucic tévébeszédében tragédiáról beszélt, de azt állította, hogy nem újították fel az előtetőt. Eközben aki járt a vasútállomáson, a saját szemével láthatta ennek az ellenkezőjét. Ettől kezdve legbelül mindenki tudta, hogy ez a rezsim bűne, amit a rendszerszerszintű korrupció tett lehetővé

– mondta Vuk, az Újvidéki Egyetem jogi karának hallgatója, aki az egyetemfoglalásban az elejétől részt vevő társaival a Hallgatói Szakszervezet meghívására érkezett Budapestre. A vasútállomás felújítása azért kulcskérdés, mert a munka része a kínai hitelből készülő Budapest–Belgrád vasútvonal megújításának, illetve építésének.

Újvidéken a tragédia után minden pénteken 11 óra 52 perckor, az előtető leomlásának időpontjában eleinte 14, majd 16 perc csönddel emlékeztek meg a vasútállomásnál kialakított emlékhelyen az elhunytakra. Belgrádban pedig az egyetemisták naponta kivonultak az utcára, és ott is volt 16 perces gyászszünet.

A hallgatók mozgalmát életre hívó gyújtópont tavaly november 22-én érkezett el, amikor a Belgrádi Művészeti Egyetem színművészeti karának hallgatóira verőemberek támadtak megemlékezés közben. Az egyetemisták válaszul elfoglalták a kar épületét, majd az újvidéki és más egyetemek hallgatói is követték a példájukat. A támadókról később kiderült, hogy kapcsolatban álltak a kormányzó Szerb Haladó Párttal (SNS).

A hallgatók azóta is tartó blokádjaival a Z generáció politikai öntudatra ébredt Szerbiában. Janja, az újvidéki jogi kar hallgatója elmondta, hogy a politika általánosságban – és leginkább a fiatalok körében – tabutéma volt korábban.

Szerinte az előtető leomlásának tragédiája viszont olyan nyilvánvaló bizonyítéka a kormány romlottságának, ami arra késztette az egyetemistákat, hogy előlépjenek. A társadalom jelentős része pedig követte őket.