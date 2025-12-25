holttestekliechtensteintragédiavaduz
Nagyvilág

Négy életet követelő karácsonyi tragédia miatt nyomoznak Liechtensteinben

Liechtenstein Vaduz holttestek rejtély
Getty Images
A vaduzi várkastély Liechtensteinben.
admin Birkás Péter
2025. 12. 25. 15:57
A hatóságok eddig közzétett információi szerint egy liechtensteini család négy tagja vesztette életét egyelőre rejtélyes körülmények között.

December 24-én a rendőrség két férfi és két nő holttestére bukkant, akik a liechtensteini hatóságok szerint feltehetőleg egy család tagjai voltak – írja a Reuters.

A helyi rendőrség tájékoztatása szerint december 24-én délelőtt 10:30 körül fedezték fel egy 41 éves, liechtensteini férfi holttestét a Rajna svájci oldalán, Liechtenstein fővárosa, Vaduz közelében. A halál okát egyelőre nem sikerült megállapítani.

A nyomozás egy vaduzi lakásig vezetett, ahol egy 73 éves férfi, valamint egy 68 és egy 45 éves nő holttestét találták meg. A jelenleg elérhető információk szerint a három újabb áldozat a korábban megtalált 41 éves férfi szülei és nővére voltak.

A halálesetek körülményeit továbbra is vizsgálják, az állami rendőrség bűnügyi nyomozó osztálya jelentős rendőri erők bevonását rendelte el, ugyanakkor a hatóságok hangsúlyozták, hogy a lakosság nincs veszélyben.

