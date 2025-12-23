Tarjányi Péter: Veszélyben van Zelenszkij

Ahogy most állnak a dolgok, valamikor 2026 második felében lehet reális a béke az orosz–ukrán háborúban. Erről Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő beszélt a Dellában. Ha áprilisig nincs megállapodás, akkor tavasszal, illetve a nyár folyamán folytatódni fog az orosz offenzíva.

Az orosz gazdasági és katonai képességek nem indokolják az agresszor rövid távú háborús terveinek és céljainak felülvizsgálatát, a makrogazdasági mutatók nem jeleznek összeomlást, igaz, csak a korábbi, még rosszabb adatokhoz képest mutatnak valamivel szebb képet.

Attól a távlati céljától viszont messzebb került Moszkva, hogy egy bábállam vagy egy gyenge érdekérvényesítő képességgel rendelkező Ukrajna jöjjön létre a háború után.

Vendégünk szerint egy ukrajnai választás veszélyes lenne Volodimir Zelenszkijnek, kérdés, mikor kerülhet erre sor. Valószínűleg később, mint azt az első híradások alapján gondolni lehetett. Mindazonáltal veszélyben van az ukrán elnök pozíciója, de most a korrupciós ügyeket a szőnyeg alá söpörték más események – állítja vendégünk.

Az orosz–ukrán kapcsolatok rendezéséhez három generáció múlva nyílhat lehetőség, míg a magyar–ukrán relációban már egy új kormány is fordulatot hozhat – gondolja a háború utáni világról.

Az oroszok készek válaszcsapásokra az energetikai szankciók és az orosz vagyont érintő európai uniós döntésekre reagálva – állítja Tarjányi Péter azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormányzati kommunikációban kezdik felépíteni ezt a fenyegetést, mint ami elkerülhetetlenül érni fogja az Uniót. Szerinte az európai infrastruktúrát célzó akciókon túl terrorcselekmények és a migrációs nyomás fokozása is szóba jöhet.