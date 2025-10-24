benjamin ciklonheathrow reptérrepülőgép
Videón, ahogy egy repülőgép centikre a landolástól kénytelen volt újra felszállni

2025. 10. 24. 09:50
Leszállást próbált végrehajtani a londoni Heathrow repülőtéren az amerikai United Airlines egyik járata, ám a viszontagságos időjárás miatt a pilóta kénytelen volt megszakítani a landolást – számol be róla a People.

Az Egyesült Királyságban tombolt a napokban a Benjamin névre keresztelt ciklon, amely jelentős hidegfronttal, csapadékkal és orkánerejű széllökésekkel érkezett Európába. Pont a vihar sűrűjében, október 23-a reggel közelítette meg a londoni repteret a New Jersey-ből érkező járat, ám olyan erős szél ostromolta a gépet, hogy lehetetlen volt biztonságosan befejezni a landolást. Az eseményről videó is készült, amelyen látszik, hogy a repülő kerekei alig néhány centire voltak a kifutótól, amikor a pilóta ismét a levegőbe emelte azt.

Az újbóli felszállás után a gép tett egy kört a reptér felett, majd rövidesen biztonságos landolást hajtott végre. Az élmény ugyan ránézésre is rémisztő lehetett, azonban a járaton tartózkodók közül senkinek nem esett bántódása.

