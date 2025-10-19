Tíz év fogság után 11 millió dollárért kiengednék a börtönből a néhai líbiai diktátor, Kadhafi fiát

Egy libanoni bíró pénteken elrendelte Líbia néhai vezetője, Moammer Kadhafi fiának szabadon bocsátását azzal a feltétellel, hogy 11 millió dollár óvadékot fizet – írta a Washington Post.

Hannibal Kadhafit egy évtizede tartják fogva Libanonban vádemelés nélkül.

Bejrúti igazságügyi tisztviselők közölték, hogy Kadhafi védői pert indítottak a libanoni állam ellen Genfben az eljárás nélküli fogva tartás miatt, az ügyet várhatóan a jövő hónapban Svájcban tárgyalják.

Kadhafi egyik ügyvédje, Charbel Milad al-Khoury az Associated Pressnek elmondta, hogy Kadhafinak nincs pénze, és nem fér hozzá a számláihoz sem, hogy kifizesse az óvadékot. Al-Khoury hozzátette, hogy Hannibal Kadhafi csapata hétfőn fellebbezést kíván benyújtani a 11 millió dolláros óvadék ellen, és kérni fogják annak eltörlését.

„Ezt a döntést szinte lehetetlen teljesíteni” – mondta az ügyvéd az óvadékról.

Kadhafit 2015 óta tartják fogva Libanonban, miután libanoni fegyveresek elrabolták, akik egy ismert libanoni síita hitszónok hollétéről követeltek tőle információt. A libanoni rendőrség később bejelentette, hogy Kadhafit az északkelet-libanoni Baalbek városában fogták el, ahol fogva tartották. Azóta egy bejrúti börtönben van.

Kadhafi libanoni feleségével, Aline Skaffal és gyermekeivel Szíriában élt száműzetésben azután, hogy Moammer Kadhafit megölték. Eztuán került Libanonba.

Moammer Kadhafit 2011 októberében fogták el a szülővárosában, Szirtben, és meglincselték. Később titokban, jelöletlen sírba temették el.

Kadhafinak két házasságból nyolc gyermeke született. Legtöbbjük jelentős szerepet játszott a kormányzatában. Közülük többeket megöltek, ám egyik fia, Szaif al-Iszlám Kadhafi később még a választáson is elindulhatott.