Szijjártó az ukrán külügyminiszternek: Nem kellene hiteltelenítenie magát!

admin Dienes Gábriel
2025. 09. 27. 18:03
Ez hamis! Nem kellene hiteltelenítenie magát!

válaszolta röviden Szijjártó Péter az X-en Andrij Szibiha ukrán külügyminiszternek, aki délután egy térképet tett közzé arról, szerinte milyen útvonalon haladt az állítólag Ukrajna légterét pénteken megsértő magyar drón.

Szibiha a „vak magyar tisztviselők” figyelmébe ajánlotta a térképet, amelyen állítása szerint a drónbehatolás pontos útvonala látható. Mint írta, fegyveres erőik összegyűjtötték az összes szükséges bizonyítékot, és továbbra is várják, hogy Magyarország magyarázza meg, mit keresett ez az objektum a légterükben.

Volodimir Zelenszkij pénteken írta azt az X-en, hogy magyar drónok sértették meg az ukrán légteret a két ország közti határszakaszon. Szibiha szintén aznap, de valamivel korábban jelentette be azt, hogy a „magyar” hívójelű Robert Brovdi parancsnok kitiltására válaszul három magas rangú magyar katonatisztet kitiltanak az országból. Az ukrán elnök légtérsértésről szóló állításait a magyar honvédség egyszer már tagadta lapunknak küldött válaszában. Szijjártó Péter külügyminiszter először úgy reagált, hogy Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe, majd Szibihának azt válaszolta, hogy megérti a „csalódottságát” amiatt, hogy „eddig sem tudtak minket beleprovokálni a háborújukba”.

Az Ukrán Fegyveres Erők Főparancsnoksága ezek után közzétett egy térképet, melyen állításuk szerint a magyar drón útvonala látható. Állításuk szerint 2025. szeptember 26-án reggel az Ukrán Fegyveres Erők kétszer is észlelték egy drón berepülését Ukrajna légterében, amely Magyarország felől érkezett.

Szombaton a Honvéd Vezérkar is közzétett térképrészleteket a magyar álláspont alátámasztása érdekében. Közleményükben állították, hogy pénteken semmilyen repülési tevékenységet nem folytatott sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség a képeken hivatkozott területeken.

