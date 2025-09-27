Szijjártó az ukrán külügyminiszternek: Nem kellene hiteltelenítenie magát!

Ez hamis! Nem kellene hiteltelenítenie magát!

– válaszolta röviden Szijjártó Péter az X-en Andrij Szibiha ukrán külügyminiszternek, aki délután egy térképet tett közzé arról, szerinte milyen útvonalon haladt az állítólag Ukrajna légterét pénteken megsértő magyar drón.

Szibiha a „vak magyar tisztviselők” figyelmébe ajánlotta a térképet, amelyen állítása szerint a drónbehatolás pontos útvonala látható. Mint írta, fegyveres erőik összegyűjtötték az összes szükséges bizonyítékot, és továbbra is várják, hogy Magyarország magyarázza meg, mit keresett ez az objektum a légterükben.

For the blind Hungarian officials. Exact route of yesterday’s drone incursion from Hungary into Ukrainian air space. Our Armed Forces have gathered all of the necessary evidence, and we are still waiting for Hungary to explain what this object did in our airspace. pic.twitter.com/TsjdNPvC7y — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 27, 2025

Volodimir Zelenszkij pénteken írta azt az X-en, hogy magyar drónok sértették meg az ukrán légteret a két ország közti határszakaszon. Szibiha szintén aznap, de valamivel korábban jelentette be azt, hogy a „magyar” hívójelű Robert Brovdi parancsnok kitiltására válaszul három magas rangú magyar katonatisztet kitiltanak az országból. Az ukrán elnök légtérsértésről szóló állításait a magyar honvédség egyszer már tagadta lapunknak küldött válaszában. Szijjártó Péter külügyminiszter először úgy reagált, hogy Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe, majd Szibihának azt válaszolta, hogy megérti a „csalódottságát” amiatt, hogy „eddig sem tudtak minket beleprovokálni a háborújukba”.

Az Ukrán Fegyveres Erők Főparancsnoksága ezek után közzétett egy térképet, melyen állításuk szerint a magyar drón útvonala látható. Állításuk szerint 2025. szeptember 26-án reggel az Ukrán Fegyveres Erők kétszer is észlelték egy drón berepülését Ukrajna légterében, amely Magyarország felől érkezett.

Szombaton a Honvéd Vezérkar is közzétett térképrészleteket a magyar álláspont alátámasztása érdekében. Közleményükben állították, hogy pénteken semmilyen repülési tevékenységet nem folytatott sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség a képeken hivatkozott területeken.