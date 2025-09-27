szijjártó péterukrajnaorosz-ukrán háborúháború
Szijjártó Péter: Az ukrán külügyminiszter csalódottságát megértem

MTI/KKM
admin Vaskor Máté
2025. 09. 27. 09:28
MTI/KKM

Magyarország szuverén ország, a kormány szuverén politikát folytat

– reagált a Facebook-oldalán Szijjártó Péter az ukrán külügyminiszter nyilatkozatára, melyben egyebek mellett arról beszélt, a magyarok lakájként szolgálják a Kremlt.

A magyar külügyminiszter úgy fogalmazott, „azt tesszük, ami a nemzet érdeke: megvédjük a magyarok biztonságát és kimaradunk a szomszédunkban zajló háborúból.”

Az ukrán külügyminiszter csalódottságát ugyanakkor megértem: eddig sem tudtak minket beleprovokálni a háborújukba, s akármekkora bárdolatlanságokat is ír le, ez a jövőben sem fog sikerülni

– jelezte.

Mint ismert, pénteken előbb magas rangú magyar katonatiszteket tiltottak ki Ukrajnából, aztán maga Volodimir Zelenszkij posztolt arról, hogy magyar drónok sértették meg az ukrán légteret a két ország közti határszakaszon. Az ukrán elnök állításait a magyar honvédség tagadta.

Szijjártó Péter mindkét hírre erősen reagált. A külgazdasági és külügyminiszter a kitiltás kapcsán azt tartotta fontosnak elmondani, hogy az ukrán állam tíz éve folytat magyarellenes politikát, majd ugyanezt a gondolatfonalat követve jutott el oda, hogy Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe.

Kapcsolódó
Honvédelmi minisztérium: nem igaz Zelenszkij állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen
Az ukrán fél sem tájékoztatta őket az incidensről.

