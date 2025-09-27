A Honvéd Vezérkar térképekkel válaszolt drónügyben az Ukrán Fegyveres Erőknek

A Magyar Honvédség (MH) visszautasítja azt az állítást, hogy drónjai megsértették Ukrajna légterét – írta a Honvéd Vezérkar szombati közleményében.

Volodimir Zelenszkij pénteken írta azt az X-en, hogy magyar drónok sértették meg az ukrán légteret a két ország közti határszakaszon. Az ukrán elnök állításait a magyar honvédség egyszer már tagadta lapunknak küldött válaszában. Szijjártó Péter külügyminiszter először úgy reagált, hogy Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe, majd arról is írt, hogy „megérti az ukrán külügyminiszter „csalódottságát”, mert „eddig sem tudtak minket beleprovokálni a háborújukba”.

Az Ukrán Fegyveres Erők Főparancsnoksága ezek után közzétett egy térképet, melyen állításuk szerint a magyar drón útvonala látható. Állításuk szerint 2025. szeptember 26-án reggel az Ukrán Fegyveres Erők kétszer is észlelték egy drón berepülését Ukrajna légterében, amely Magyarország felől érkezett.

A Honvéd Vezérkar szombati közleményében erre azzal reagált, hogy

a Magyar Honvédség és a Belügyminisztérium szorosan, a nap 24 órájában, forró drót jelleggel együttműködik az ukrán társszervekkel. Ha bármely fél határ menti repülést hajt végre, erről kölcsönösen értesítik egymást. Ebből adódóan elő sem fordulhat olyan, hogy bejelentés nélkül történik határ menti repülés.

Az ukrán vezérkar által a közösségi médiában közölt képek nem tartalmaznak szakmai részleteket, nincs rajtuk semmilyen repülési adat, mint a sebesség, vagy a magasság – írták.

Hangsúlyozták, hogy 2025. szeptember 26-án semmilyen repülési tevékenységet nem folytatott sem a Belügyminisztérium, sem a Magyar Honvédség a képeken hivatkozott területeken.

A közlemény térképrészleteket is tartalmaz, amelyek itt megtekinthetőek. Azt írták, hogy az egyik képen egy, az államhatárt feltételezetten kétszer is megsértő légijármű útvonala látható a magyarországi Tiszaszentmárton és az ukrajnai Szalóka között. A térségben a Tisza folyó egyértelmű tájékozódási referencia a repülést vagy drónozást végző szakszemélyzet számára. 2025. szeptember 26-án semmilyen repülési tevékenységet nem folytattak ott a magyar szervek – írták.

A második képen egy Ungvár közelében állítólag szintén szeptember 26-án végrehajtott repülési útvonal látható. A Honvéd Vezérkar állítása szerint kizárt annak lehetősége, hogy bárki Magyarország területéről kiindulva észrevétlenül berepüljön minimum 20 kilométerre a közös államhatártól Ukrajna mélységbe. A Magyar Honvédségnek nincs is tudomása ilyen repülésről.

A vezérkar hozzátette még, hogy a magyar rendvédelmi szervek rendszeresen ellenőrzik a magyar-ukrán államhatárt a magyar oldalon, amely egyben a NATO és az Európai Unió külső határa. A határvédelemhez szükséges járőrözésről az ukrán fél folyamatosan tájékoztatást kap – tették hozzá.