honvédelmi minisztériumvolodimir zelenszkijdrónorosz-ukrán háború
Belföld

Honvédelmi minisztérium: nem igaz Zelenszkij állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen

Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Papp Atilla
2025. 09. 26. 17:54
Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen – írta lapunknak küldött válaszában a magyar honvédelmi minisztérium.

Mint ismert, nemrég Zelenszkij arról posztolt, hogy egy katonai eligazításon arról tájékoztatták, hogy magyar eredetű drónok sérthették meg Ukrajna légterét. Az ukrán erők rögzítették, ahogy feltehetően magyar eredetű felderítő drónok megsértik az ország légterét, melyek célja az előzetes értékelések szerint az ukrán határmenti térség ipari termelési kapacitásainak a felmérése lehetett, közölte az ukrán elnök.

A honvédelmi tárca szerint azonban nem történt ilyesmi.

A sajtóban is megjelent magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is  kapott erre utasítást. Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állunk velük

– írta a minisztérium, hozzátéve, hogy a magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy Magyarországon október közepéig tart az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül. A gyakorlatról nemcsak a NATO szövetségeseink, hanem az ukrán fél is folyamatosan tájékoztatást kap.

Szijjártó Péter külügyminiszter úgy reagált Zelenszkij vádjaira, hogy az ukrán elnök „kezd beleőrülni a magyarellenességbe”.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Az ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy kitiltottak Ukrajnából három magas rangú magyar katonatisztet
Kadarkai Endre egyszer kapott egy listát a munkahelyén, kikkel nem interjúzhat, másnap felmondott
„Lépjetek elő! Ahogyan mi is megtettük annak idején” – nyílt levelet írt a gyermekotthoni áldozatoknak a bicskei pedofil botrány korábbi áldozata
Görög Zitának egy nap alatt sikerült új iskolát, munkahelyet és albérletet találni a karateedző által felrúgott kisfiúnak és édesanyjának
Orbán mégis aznap ment Dublinba, amikor egy oda tartó magángép leszállt horvátországi nyaralása helyszínén
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik