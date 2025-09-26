Honvédelmi minisztérium: nem igaz Zelenszkij állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen

Nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen – írta lapunknak küldött válaszában a magyar honvédelmi minisztérium.

Mint ismert, nemrég Zelenszkij arról posztolt, hogy egy katonai eligazításon arról tájékoztatták, hogy magyar eredetű drónok sérthették meg Ukrajna légterét. Az ukrán erők rögzítették, ahogy feltehetően magyar eredetű felderítő drónok megsértik az ország légterét, melyek célja az előzetes értékelések szerint az ukrán határmenti térség ipari termelési kapacitásainak a felmérése lehetett, közölte az ukrán elnök.

A honvédelmi tárca szerint azonban nem történt ilyesmi.

A sajtóban is megjelent magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást. Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állunk velük

– írta a minisztérium, hozzátéve, hogy a magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy Magyarországon október közepéig tart az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül. A gyakorlatról nemcsak a NATO szövetségeseink, hanem az ukrán fél is folyamatosan tájékoztatást kap.

Szijjártó Péter külügyminiszter úgy reagált Zelenszkij vádjaira, hogy az ukrán elnök „kezd beleőrülni a magyarellenességbe”.