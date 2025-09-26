Zelenszkij: Magyar drónok sérthették meg az ukrán légteret

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról posztolt az X-en, hogy egy katonai eligazításon arról tájékoztatták, hogy magyar eredetű drónok sérthették meg Ukrajna légterét.

A Főparancsnok drónincidensekről is beszámolt az ukrán–magyar határ mentén. Az ukrán erők rögzítették, ahogy feltehetően magyar eredetű felderítő drónok megsértik az ország légterét. Az előzetes értékelések szerint ezek az ukrán határmenti térség ipari termelési kapacitásait mérhették fel

– írta az ukrán elnök, hozzátéve, hogy arra utasította a hadsereget, hogy minden információt ellenőrizzenek, és haladéktalanul írjanak jelentést valamennyi incidensről.

Az üggyel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Honvédelmi Minisztériumnak, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Szintén pénteken derült ki, hogy Ukrajna kitiltott az országa területéről három magas rangú magyar katonatisztet. A kitiltásról hírt adó ukrán külügyminiszter a posztjában azt is egyértelműsítette, hogy ez az ukránok válaszlépése arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot, aki a Barátság-kőolajvezeték elleni nyári ukrán támadást vezette, aminek következtében az energiaellátást néhány napig szüneteltetni is kellett. Arra azonban nem tért ki, hogy a kitiltásnak köze volna ahhoz, hogy magyar drónok sérthették meg az ukrán légteret, így rögtön nem egyértelmű, hogy a két ügy összefügg-e.

Szeptemberben egyébként az Adaptive Hussars 2025 névre keresztelt, összhaderőnemi és összkormányzati NATO-hadgyakorlat zajlik Magyarországon négy héten keresztül. Szeptember 18-án többen is felfigyeltek arra, hogy egy katonai drón repült át Debrecen fölött: akkor az esetről hírt adó Hajdú Online portálnak a honvédelmi tárca azt a tájékoztatást adta, hogy a város felett a Skylark 3 típusú felderítő drón repült, amelyet az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlat során használtak.