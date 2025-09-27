ukrajnadrónmagyarország
Térképet tettek közzé az ukránok az állítólagos magyar drón útvonaláról

MTI/Hegedüs Róbert
admin Mázsár Tamás
2025. 09. 27. 10:33
MTI/Hegedüs Róbert

Az Ukrán Fegyveres Erők Főparancsnoksága közzétett egy térképet, melyen állításuk szerint a magyar drón útvonala látható. Bejegyzésükben arról írnak, hogy 2025. szeptember 26-án reggel az Ukrán Fegyveres Erők kétszer is észlelték egy drón berepülést Ukrajna légterében. Hozzátették: a drón Magyarország felől érkezett.

Volodimir Zelenszkij pénteken posztolt arról, hogy magyar drónok sértették meg az ukrán légteret a két ország közti határszakaszon. Az ukrán elnök állításait a magyar honvédség tagadta, Szijjártó Péter pedig úgy reagált, hogy Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe.

Ezután pedig még az ukrán külügyminiszterrel is összeszólalkozott:

