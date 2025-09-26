Ukrán külügyminiszter Szijjártónak: Lakájként szolgáljátok a Kremlt

Nehéz lenne azt állítani, hogy a legszebb napjait éli a magyar-ukrán diplomácia. Pénteken előbb magas rangú magyar katonatiszteket tiltottak ki Ukrajnából, aztán maga Volodimir Zelenszkij posztolt arról, hogy magyar drónok sértették meg az ukrán légteret a két ország közti határszakaszon. Az ukrán elnök állításait egyébként a magyar honvédség tagadta.

Szijjártó Péter mindkét hírre erősen reagált. A külgazdasági és külügyminiszter a kitiltás kapcsán azt tartotta fontosnak elmondani, hogy az ukrán állam tíz éve folytat magyarellenes politikát, majd ugyanezt a gondolatfonalat követve jutott el oda, hogy Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe.

Utóbbira érkezett hasonlóan kemény hangú reakció ukrán kollégájától. Andrij Szibiha az X-en azt írta:

Egyre több mindent látunk tisztán, Péter, beleértve a kormányod álszentségét és erkölcsi romlását, az Ukrajna és Európa többi része ellen folytatott nyílt és titkos tevékenységét, és hogy lakájként szolgáljátok a Kremlt. Nincs az a támadás az elnökünk ellen, ami megváltoztatná azt, amit mi – és mindenki más – tisztán és világosan látunk.