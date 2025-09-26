Ukrán külügyminiszter Szijjártónak: Lakájként szolgáljátok a Kremlt

Nehéz lenne azt állítani, hogy a legszebb napjait éli a magyar-ukrán diplomácia. Pénteken előbb magas rangú magyar katonatiszteket tiltottak ki Ukrajnából, aztán maga Volodimir Zelenszkij posztolt arról, hogy magyar drónok sértették meg az ukrán légteret a két ország közti határszakaszon. Az ukrán elnök állításait egyébként a magyar honvédség tagadta.
Szijjártó Péter mindkét hírre erősen reagált. A külgazdasági és külügyminiszter a kitiltás kapcsán azt tartotta fontosnak elmondani, hogy az ukrán állam tíz éve folytat magyarellenes politikát, majd ugyanezt a gondolatfonalat követve jutott el oda, hogy Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe.
Utóbbira érkezett hasonlóan kemény hangú reakció ukrán kollégájától. Andrij Szibiha az X-en azt írta:
Egyre több mindent látunk tisztán, Péter, beleértve a kormányod álszentségét és erkölcsi romlását, az Ukrajna és Európa többi része ellen folytatott nyílt és titkos tevékenységét, és hogy lakájként szolgáljátok a Kremlt. Nincs az a támadás az elnökünk ellen, ami megváltoztatná azt, amit mi – és mindenki más – tisztán és világosan látunk.
We are starting to see a lot of things, Peter, including your government’s hypocrisy and moral degradation, open and covert work against Ukraine and the rest of Europe, serving as a Kremlin lackey. No amount of your attacks on our President will change what we—and everyone—see. https://t.co/Te6Zgv7Q9o
— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 26, 2025