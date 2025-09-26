„Az ukrán állam tíz éve folytat magyarellenes politikát” – reagált Szijjártó a magyar katonatisztek kitiltására

Ukrajna kitiltott az országa területéről három magas rangú magyar katonatisztet –jelentette be pénteken az ukrán miniszter, aki azt is egyértelműsítette, hogy ez az ukránok válaszlépése arra, hogy augusztus végén a magyar kormány kitiltotta Magyarország területéről Robert Brovdi ukrán parancsnokot, aki a Barátság-kőolajvezeték elleni nyári ukrán támadást vezette, aminek következtében az energiaellátást néhány napig szüneteltetni is kellett.

Az üggyel összefüggésben Szijjártó Péter külügyminiszter azt írta a Facebookján, „az ukrán állam tíz éve folytat magyarellenes politikát”.

A kárpátaljai magyar közösség jogait elveszik, magyar embert vernek halálra az erőszakos sorozás keretében, támadják a biztonságos magyar energiaellátáshoz nélkülözhetetlen olajvezetéket és most pedig magyar katonai vezetőket tiltanak ki. S ők azok, akik elvárják, hogy támogassuk felvételüket az Európai Unióba… Ugye nem gondolják komolyan…

– írta Szijjártó, ám arra nem tért ki, pontosan melyik katonatiszteket érinti a kitiltás.

Ezzel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a külügynek, ha válaszolnak, beszámolunk róla.